In der katholischen Pfarrkirche St. Alban erinnert eine Gedenktafel an den Märtyrer

Hardheim.Vor 395 Jahren, also 1625, war der 1631 zum Märtyrer gewordene und 1974 seliggesprochene Liborius Wagner Kaplan in Hardheim, das damals zu Würzburg gehörte. Dies alles in einer Zeit ohne jede religiöse Toleranz während des Dreißigjährigen Krieges und beim Siegeszug der Schweden.

Liborius Wagner musste wegen seiner konsequenten Glaubensüberzeugung, seiner Treue zum katholischen Glauben und nach seiner Weigerung, der von den schwedischen Soldaten erhobenen Forderung zur Abkehr von diesem bereits im Alter von 38 Jahren sterben.

Als der Katholizismus in Franken nach der Niederlage der Schweden im Jahr 1634 erstarkte, gelangte Wagner rasch in den Ruf, ein Märtyrer zu sein. Dieser Bewertung Rechnung getragen wurde 1974, als Papst Paul VI. ihn seligsprach und der damalige Würzburger Bischof im Petersdom in Rom ein Pontifikalamt feierte. Dazu pilgerten über 3000 fränkische Gläubige nach Rom. In der Folgezeit wurde dem Märtyrer in der Diözese Würzburg an verschiedenen Orten gebührende Anerkennung und Ehre zuteil.

In der Pfarrkirche in Hardheim wurde in der Folgezeit im Chor neben dem rechten Seitenaltar eine Gedenktafel zum Gedenken an Liborius Wagner angebracht.

Liborius Wagner wurde als zweites von drei Kindern seiner evangelischen Eltern Paul und Sibylla geboren. Sein Vater war Schneidermeister und Obermeister der Zunft im thüringischen Mühlhausen und dort zudem auch reichsstädtischer Ratsherr.

Liborius Wagner besuchte zunächst die Lateinschule in Mühlhausen. Dann ging er zum Studium nach Leipzig, Gotha und nach Straßburg, wo er 1617 den Magistertitel erwarb. Versagt blieb ihm zwar eine Lehrerstelle an der heimischen Lateinschule, angeraten wurde ihm ob des guten Zeugnisses vom Stadtrat ein Weiterstudium. An der von dem Gegenreformator Julius Echter wieder gegründeten Würzburger Universität begann er sein Studium der katholischen Theologie und konvertierte bei den Jesuiten zum katholischen Glauben.

1625 wurde er im Alter von 32 Jahren zum Priester geweiht und Kaplan in dem damals zur Diözese Würzburg zählenden Hardheim. Nach einjähriger Tätigkeit in diesem Amt wurde er in das für ihn nicht problemfreie Altenmünster (nordöstlich von Schweinfurt) versetzt, wo der Dorfherr die Einwohner dem ungeschriebenen Gesetz der Zeit zufolge zur Lehre Luthers zwingen konnte.

Während sich dort demzufolge nur wenige Dienstboten als Katholiken halten konnten, waren im Filialort Sulzdorf die meisten Bewohner Katholiken. Dort führte zu Spannungen, dass der katholische Pfarrer die evangelischen Dorfbewohner zwar taufen, trauen und beerdigen, die Andersgläubigen jedoch nicht in geweihter Erde beerdigen durfte.

So galt es für den Pfarrer um religiöse Toleranz und Ausgleich der Konfessionen bemüht zu sein, dies auch in Anbetracht des Siegeszugs der Schweden, deren Nahen viele Amtsträger zur Flucht bis an den Rhein veranlasst hatten.

Er wollte jedoch seinen Gemeindemitgliedern in Sulzdorf nahe bleiben und suchte Unterschlupf im benachbarten Reichmannshausen.

Allerdings wurde sein Schlupfwinkel dort verraten und Pfarrer Wagner wurde am 4. Dezember 1631, am Vorabend seines 38. Geburtstags, gefangen genommen.

Sein weiteres Schicksal mit Einzelheiten zu dem grausamen Bemühen, ihn zum Abschwören vom katholischen Glauben zu zwingen, wird deutlich in der „Summarischen Beschreibung“ des Schwedeneinfalls in Franken des damaligen stellvertretenden Generalvikars als ältestem Dokument und dann in einem Protokoll aus dem Jahr 1654 über ein Verhör der damals noch lebenden Zeugen.

Fest steht: Erst vor dem Osterfest des Jahres 1632 fanden Fischer aus Schonungen am Mainufer den Leichnam des Altenmünster Pfarrers. Sie begruben ihn aus Angst vor dem Dorfherrn in aller Heimlichkeit. Heute ruhen die Reliquien in der Pfarrkirche in Heidenfeld.

An verschiedenen Orten sind inzwischen Gedenkstätten an Liborius Wagner eingerichtet.

Seit seiner Seligsprechung ist der 9. Dezember zudem Gedenktag für den Märtyrerpfarrer im Bistum Würzburg und im Dekanat Mosbach–Buchen und namentlich in Hardheim.

