In der Biotonne landet zu viel Restmüll

Vermüllter Kompost – drei Komponenten spielen hier zusammen: Die Arbeitsweise im Kompostwerk, die Entsorgung und die Müllsortierung durch die Bürger.

Schweinberg. In einem ersten Bericht zum Thema „vermüllter Kompost“ schauten sich die FN im Kompostwerk in Schweinberg um und sprachen mit den Verantwortlichen, auf welche Weise sie versuchen, in der Niederlassung des Kompostwerks Bauland

...