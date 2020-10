In Briefen über Sehnsucht nach dem Erftal berichtet

Hardheim.Mit diesem Teil beenden wir unsere Berichterstattung über das jüdische Leben in Hardheim, das mit der Deportation der letzten 17 Juden nach Gurs in Frankreich ein unrühmliches Ende fand.

Erste Hinweise

Es gibt keine eindeutigen Dokumente, die besagen, seit wann genau Juden in Hardheim ansässig wurden. Erstmals werden Juden in Hardheim in 1318 erwähnt, die von Kaiser Ludwig dem

...