Impulse und Lieder zum Jahresbeginn

Hardheim.„Wohl selten war der Start in ein neues Jahr mit solchen Unsicherheiten verbunden wie 2021. Die Isolation und die Ungewissheit belasten viele zunehmend. Umso mehr braucht es die Stärkung und die Gewissheit, dass Gott mit uns geht“, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland. Daher lädt das Mitarbeiterteam „Zeit für Neues“ am Sonntag, 31. Januar, um 18.30 Uhr zu einem etwas anderen Wortgottesdienst ein. Die ermutigenden Impulse und Lieder stehen unter dem Leitgedanken „Du bist mein Halt in der rauen See“

Um genügend Abstand halten zu können, findet diese Wort-Gottes Feier nicht wie angekündigt in Waldstetten, sondern in der Hardheimer Kirche St. Alban statt. Selbstverständlich sind alle erforderlichen hygienischen Bedingungen erfüllt.

Willkommen sind alle, ob Einzelne oder Familien, die sich am Beginn des Jahres für diese nicht einfache Zeit ermutigen und stärken lassen möchten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021