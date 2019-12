Imposant und turbulent

Hardheim.Den Großteil der 50 VHS- Besucher aus Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis zu begeistern vermochte am Dienstag im „Stage Apollo-Theater“ in Stuttgart das imposante, einfallsreiche und turbulente Musical „Aladdin“.

Das „Geschehen in der magischen Welt des Orients“ und mit quirligem Treiben auf dem Basar sowie im Palast des Sultans war geprägt von lobenswerter und prächtiger optischer Gestaltung und Ausstattung, von begeisternden und farbenprächtigen Bühnenbildern, von prunkvollen Kostümen, von spektakulären Einfällen und Gags wie dem „fliegenden Teppich“ und der Nutzung der magischen Lampe – und natürlich auch von der Musik und den Songs sowie der bewundernswerten Gestaltung des Geschehens ganz im Stil des amerikanischen Disney-Films. In überzeugender Form agierten namentlich die Hauptdarsteller Phillipp Büttner in der Rolle des Aladdin, Maximilian Mann als rasanter und schwungvoller Dschinni und Keoma Aidhen als liebenswerte, aber selbstbewusste Prinzessin Jasmin. Mitzuhalten vermochten auch alle anderen Akteure, wenn auch die schnell gesprochenen und zum Teil recht platten und flachen Dialoge nur schlecht zu verstehen waren. Das Ganze bot beste Unterhaltung und wurde auch mit langanhaltendem Beifall gewürdigt. Z

