Impftermine buchen

Hardheim.Im Moment sind Corona-Impfungen für Personen über 80 Jahre möglich. Um einen Termin zu bekommen, muss man sich auf der Internetseite 003-iz.impfterminservice.de anmelden und dann weitere Schritte durchlaufen. Das ist nicht ganz einfach, besonders für diejenigen, die mit Handy und Laptop nicht so vertraut sind. Deshalb bietet die „Türöffner-Initiative“ Hardheim, die sich besonders um die älteren Mitbürger kümmert, ihre Hilfe an. „Wir versuchen, Impftermine beim Kreisimpfzentrum Mosbach zu buchen und sie dann auf Nachfrage an unsere älteren Mitbürger weiterzugeben. Gegenwärtig werden leider nur sehr wenig Termine vergeben, deshalb ist Geduld gefragt“, sagt Herbert Brünner.

Wenn man sich für die Bürger um einen Termin bemühen soll, soll man sich telefonisch melden unter 06283/9859100. „Wir brauchen nur Ihren Namen und die Telefonnummer, um den Termin mit Ihnen abzusprechen, sobald es wieder Möglichkeit zum Impfen gibt“, informiert Brünner.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021