Im Falle eines Hochwassers ab November „gerüstet“

Hardheim.Am nördlichen Ortsrand von Bretzingen liegt an der Erfa die Öl- und Schneidmühle. Die Gemeinde Hardheim beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes im Bereich des Mühlenareals für eine dauerhafte Standortsicherung des Sägewerks.

Teile des Betriebs waren im März 2013 bei einem Großbrand zerstört worden. Daran erinnerte Bürgermeister Volker Rohm bei der jüngsten Sitzung des Hardheimer Gemeinderats am Montagabend.

Bemühungen um Wiederaufbau

Im Rahmen eines umfangreichen Bebauungsplan- und wasserrechtlichen Verfahrens seien die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau geschaffen worden. Wie Bernhard Popp, stellvertretender Bauamtsleiter der Gemeinde, weiter ausführte, seien jedoch Teilflächen der geplanten Gewerbegebietserweiterung nach der Hochwassergefahrenkarte durch Überflutungen der Erfa bei einem 100-jährigen Abfluss gefährdet. Das sei bei den Bemühungen um den Wiederaufbau festgestellt worden.

Als Ersatz für den Retentionsverlust (Retention = Rückhalteraum) bei einem 100-jährigen Abflussereignis solle daher eine Flutmulde (120 x 18 Meter lang, 40 Zentimeter tief und mit einem flachen Böschungswinkel) angelegt werden, die Ausuferungen auf das Gewerbe- und Betriebsgelände verhindere. Der Ausgleich des Retentionsraumverlustes erfolge durch Abtrag des anstehenden Geländes parallel zum Bachbett der Erfa. Die Gemeinde habe sich durch Beschluss des Gemeinderates zur Anlegung der Flutmulde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem Landratsamt verpflichtet. Im Gegenzug habe die Gemeinde vom Grundstücksbesitzer zwei Grundstücke übertragen bekommen.

„Die Maßnahme muss bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein“, so Popp, der auch erklärte, dass diese beschränkt ausgeschrieben wurde. Bis zum Submissionstermin lagen fünf Angebote vor.

„Das geprüfte Angebot des günstigsten Anbieters, der Eckert-Bauteam GmbH, liegt mit Berücksichtigung der Alternativposition bei 25 108 Euro. Das Angebot des nächst-günstigsten Bieters liegt um 19 Prozent höher“, so Popp.

Wie der stellvertretende Bauhofleiter weiter ausführte, konnte zwischenzeitlich mit den Fachbehörden über die Lagerung des überschüssigen Bodens in der Nähe der Flutmulde, jedoch außerhalb des Hochwassergefahrenbereichs, eine Einigung erzielt werden, so dass die ausgeschriebene Alternativposition zur Ausführung kommt.

Finanzierung gesichert

Im Zuge der ersten Nachtragshaushaltplanung 2019 wurde laut Popp für die Herstellung der von der unteren Wasserbehörde geforderten Flutmulde gemäß vorliegender Kostenschätzung ein Planansatz von 45 000 Euro veranschlagt. Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses sei die Finanzierung gesichert.

So sprach sich das Gremium bei 13 Ja- und drei Gegenstimmen sowie zwei Enthaltungen für die Vergabe der Arbeiten für die Herstellung der Flutmulde im Bereich der Öl- und Schneidmühle in Bretzingen an die Eckert-Bauteam GmbH aus Gerichtstetten zum Angebotspreis von 25 108 Euro aus.

Zuvor hatte Gemeinderat Michael Messerer erklärt, dass das Gremium vor längerer Zeit „einer anderen Summe“ zugestimmt habe, welche deutlich geringer gewesen sei (Rohm: „Dieser Hinweis wird geprüft.“). Daher solle nun allerdings noch geprüft werden, ob der bisherige Besitzer in die Pflicht genommen wird.

Da das Gremium grünes Licht gegeben hat, kann im Laufe dieser Woche mit dem „Abstecken“ des Gebiets begonnen werden, so Popp, der hinzufügte: „Dann können die Arbeiten Anfang Oktober anlaufen – und bis Ende Oktober beendet sein. Das schaffen wir.“ mem

