IG bietet Radtour ins Maintal an

Hardheim.Im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms bietet die IG „Mühlenradweg Erftal“ eine ganztägige Radtour ins Maintal am Sonntag, 28. Juli, an. Abfahrt ist um 10 Uhr am Schlossplatz. Alle interessierten Fahrradfahrer und E-Biker aus Hardheim und der Umgebung sind willkommen. Die Teilnehmer sollten bis 9.45 Uhr auf dem Schlossplatz eintreffen. Die Tour führt überwiegend auf Feldwegen an den Meßhöfen vorbei nach Sonderriet. Von dort über Boxtal ins Maintal, mit der Fähre nach Stadtprozelten, von dort weiter nach Bürgstadt und über den Erftal-Mühlen-Radweg wieder zurück nach Hardheim. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Tour wird von der Interessengemeinschaft „Mühlenradweg Erftal“ begleitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019