„Ich fühle mich sehr wohl in Hardheim“

Hardheim.Soldat, Sänger und Sportler: Diese drei Worte umschreiben im Kurzen den Lebensweg von Herbert Braun, der an diesem Mittwoch bei erfreulich guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern kann.

Geboren am 13. November 1939 in Ludwigsburg, wuchs er mit einem älteren Bruder auf. Dem Schulbesuch schloss sich 1952 eine Lehre auf dem Ludwigsburger Postamt an, wo er später im Zustell- und Schalterdienst eingesetzt wurde.

Zum 1. April 1960 folgte Herbert Braun dem Ruf der Wehrpflicht, der ihn zunächst nach Böblingen führte. „Bereits der Fallschirmspringer-Lehrgang hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich wenig später als Zeitsoldat verpflichtet habe“, blickt der Jubilar zurück.

Die Bundeswehr ebnete ihm auch den Weg in die Region: Im April 1965 kam Herbert Braun nach Hardheim, nachdem die Böblinger Einheit im Vorjahr nach Külsheim verlegt worden war. Fünf Jahre später wurde er als Berufssoldat übernommen und fungierte ab März 1970 als Kompaniefeldwebel der Ausbildungskompanie 5/12 (später 7. Sandbataillon 12). Im Dezember 1972 wurde die Einheit nach Veitshöchheim verlegt.

Herbert Braun jedoch wollte als junger Familienvater – bereits im August 1964 hatte er in Böblingen seine Ehefrau Doris geheiratet, mit der er die Söhne Markus und Carsten großzog – wieder zu seinen Lieben und wurde zum 1. Februar 1973 an die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne versetzt. „Dort war ich Batteriefeldwebel der 1. Fla-Bataillon 12“, erinnert sich der ausgesprochen rüstige „Achtziger“.

Bereits 1974 erfolgte die Gründung der Hardheimer Unteroffizierheimgesellschaft (UHG), deren stellvertretenden Vorsitz Herbert Braun bis 1978 übernahm, ehe er bis Ende der 80er-Jahre als Vorsitzender fungierte. „In diesen Zeitrahmen fielen die legendären Chrysanthemenbälle der Hardheimer Kaserne, für deren Planung und Durchführung ich verantwortlich war“, erklärt Herbert Braun und spricht von „zahlreichen aufregenden Begebenheiten“. Im März 1993 wurde er als Stabsfeldwebel pensioniert.

Das Ende seiner beruflichen Laufbahn jedoch bedeutete keinesfalls den Eintritt in eine Ruhephase: Bereits 1987 schloss er sich dem Gesangverein „Liederkranz“ Hardheim an, den er bis heute im 2. Bass verstärkt. „Das Singen bereitet mir immer noch viel Spaß und Freude“, schildert der Jubilar, für den der Probenbesuch einen festen Platz im Kalender innehat.

Auch als im April 1995 die Hardheimer Fla-Kameradschaft gegründet wurde, mischte Herbert Braun mit und wirkte bis 2007 als Vorsitzender. Ebenso wirkte er zehn Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender des Sportfischervereins Erftal, den er fünf Jahre lang als Vorsitzender leitete. „Ich fühle mich sehr wohl in Hardheim“, erklärt der zweifache Großvater, der in seiner Freizeit gern die Wälder und Flure seines Wohnorts erkundet: Vor einiger Zeit entdeckte er Nordic-Walking als neues Hobby, mit dem seine sportlichen Aktivitäten freilich nicht beendet sind. „Während andere sonntags in die Kirche gehen, gehe ich mit ehemaligen Kameraden in den Fitnessraum der Walldürner Nibelungen-Kaserne“, erklärt Braun lachend.

Seinen 80. Geburtstag wird er im Kreise seiner Familie verbringen. Den sicherlich zahlreichen Gratulanten schließen sich die FN gerne an. ad

