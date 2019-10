„Ich bin bei dir in der Finsternis“

Hardheim.Mit ihrer Neukonzeption der traditionellen Lichterprozession vermischte die Gruppe „Zeit für Neues“ theologische Inhalte mit beeindruckenden Illuminationen und einem getanzten Gebet von Eva Maria Eiermann (Höpfingen).

Den Gottesdienst im Erftaldom eröffnete Lektor Mathias Schiller mit dem Verweis auf die in Zeiten ohne elektrisches Licht entstandenen Lichterprozessionen. „Seinerzeit hatten die Menschen das Bedürfnis, das Licht im Dunkeln zu sehen“, schilderte er und erzählte den Jahreskreislauf nach: „Wie sich Tag und Nacht abwechseln, so gehört auch das Dunkle zum Leben, wenngleich es uns verunsichert“, betonte Schiller im Hinblick auf das Beispiel der nach Lichtquellen suchender Kinder und die in Tagen der Unsicherheit um sich greifende Sehnsucht nach dem Leuchtenden.

Das war das Stichwort für Diakon Franz Greulich: „Die Sehnsucht nach dem Licht wohnt in uns, so wie sie zu unserem Lebenswandel gehört“, merkte er an. Das Licht zeige den Wunsch Gottes, in den Menschen zu wohnen. Noch während Greulichs warmer Worte schuf die abgedunkelte Kirche eine besondere Atmosphäre von Würde, Stille und innerer Einkehr, ehe seine Stimme verstummte und Eva Maria Eiermann zu getragenen Klavierklängen durch den Mittelgang schritt.

Mit ihrem geschwungenen Tuch tanzte sie zum Altar und ließ den Gläubigen freien Raum für ihre eigenen Gedanken und Gebete, die frei von emotionalen Hindernissen und Schubladendenken zum Himmel geschickt werden konnten.

Schließlich analysierten Mathias Schiller und Renate Kaufmann den Tanz. „Licht war über der Tänzerin, ohne von ihr gesehen zu werden“, bemerkte Schiller. Renate Kaufmann ging im Gegenzug auf alltägliche Erlebnisse ein und ermutigte dazu, Gott im eigenen Leben zu suchen.

Das „unsichtbare Licht“ verglich sie mit einer von Wolken verdeckten Sonne: „Auch in der Nacht scheint helles Licht“, betonte Kaufmann. So möge man an Sorgen nicht festhalten, sondern damit zum Herrn gehen und ihn um einen guten Rat bitten.

Das war auch die Botschaft Franz Greulichs: „Gott ist und bleibt bei uns“, gab er der Gemeinde zum Abendsegen mit auf den Weg, ehe Wolfgang Kaufmann die Botschaft des Liedes „Mache dich auf und werde Licht“ auf die Lichterprozession und das Leben bezog, in dem man das Licht ohne große Worte auf sich wirken lassen solle.

Kaum wurden die Kerzen entzündet, machte sich der Tross auf zur Lichterprozession, die über den Schlossplatz zunächst ans Feuerwehrgerätehaus führte.

Dort empfing der von innen an die Fensterfront der Wagenhalle geworfene Schriftzug „Ich bin bei dir in der Finsternis“ die Prozessionsteilnehmer. Nachdem das Feuer entzündet wurde, marschierte man weiter an die Bürgermeister-Henn-Straße, wo die zweite Station das Familienglück thematisierte, um gleichzeitig Kälte, Zerbrechlichkeit und die Erinnerung an dank Gottes Hilfe glimpflich ausgegangene Situationen in Erinnerung zu rufen.

Nach einem Gebet ging es weiter an das Schulhaus, wo die dritte Station aus an die Wand projizierten Illuminationen bestand.

Über die farbenfreudig angestrahlte Jahnstraße ging es zurück auf den Schlossplatz.

