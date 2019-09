Hungermarsch mit lobenswerten Zielen

Hardheim.Anerkennenswertes Engagement, zum Teil schon seit 30 Jahren, bekunden die katholischen Seelsorgeeinheiten Hardheim/Höpfingen und Walldürn mit ihrem Einsatz unter dem Motto „Wandern für die Andern – Hilfe zur Selbsthilfe“.

Dieses Jahr fand die spektakuläre und öffentlichkeitswirksame Aktion im Bemühen um Hilfe und Unterstützung für drei Projekte in Tansania und Brasilien in Anwesenheit von Dr. med. Thomas Koch (Ingelheim) in Hardheim statt.

Zur Eröffnung fand ein festlicher Gottesdienst im Erftaldom statt. Zelebranten waren Pater Thomas Barungi aus Uganda sowie die Pfarrer Andreas Rapp und Hans Scheuermann und Diakon Franz Greulich. Musikalisch bereichert wurde die Feier von der Gruppe „Rückenwind“.

Dankeslied angestimmt

Pater Barungi dankte am Schluss des Gottesdienstes für die bisher gewährte Unterstützung und erbat für alle den besonderen Segen Gottes. Dann sang er unter seiner Gitarrenbegleitung zusammen mit den Gottesdienstbesuchern ein Dankeslied in seiner Sprache.

Sieglinde Böhrer als Vorsitzende des Missionsausschusses – und wohl auch im Namen von Anton Fach als dem Vorsitzenden des „Fördervereins für Missionsarbeit“ und Pfarrer Andreas Rapp – betonte die Bedeutung des sogenannten Hungermarsches sowie das gesteckte Ziel.

Auch sie ließ deutlich werden, wie wichtig hilfreiche Unterstützung sei – und vertraute auf rege und gern gewährte finanzielle Hilfe.

Von ihr erläutert wurde zudem der weitere organisatorische Ablauf der Veranstaltung mit der eigentlichen Wanderung unter der Überschrift „Wandern für die Andern – Hilfe zur Selbsthilfe“ auf dem von den Organisatoren der Seelsorgeeinheit Hardheim/Höpfingen ausgewählten Weg.

Danach machte sich eine ansehnliche Gruppe von Förderern auf den Weg und richtete damit manch interessierte Blicke auf sich und auf die Aktion mit deren lobenswerten Zielen.

Im Hardheimer Pfarrheim erwartete die Wanderer und sonstigen Gäste ein schmackhafter Eintopf – und zudem Informationen über die zur Unterstützung vorgesehenen Projekte im Bemühen um Hilfe für den Aufbau einer Pflegestation in Tansania, für die Schwestern in Kwamndolwa in Tansania und für den Bau einer Kirche in Traira in Brasilien. Gern werden, wie sich auch erkennen ließ, dafür weitere finanzielle Hilfe und Unterstützung entgegengenommen. Z

