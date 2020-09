Hopfensaft im Mittelpunkt

Hardheim.Dass Hardheim mit sieben Bierbrauereien die Bierbrauermetropole im Erftal war, erfuhren die rund 20 Teilnehmer am Sonntag von Torsten Englert, der mit Claus Bernhard aus Heidelberg die Geschichte der Hardheimer Brauereien aufgearbeitet hat.

Zu Beginn gab es von Englert Informationen zur Geschichte des Bieres und des Brauens. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Kolpingfamilie, Alexandre Ost, war das ehemalige Wohnhaus der Brauereifamilie Löffler das Ziel, wo bis zu Beginn der 1960er Jahre der Eisbock im Garten stand, um Natureis für die Bierzubereitung zu gewinnen. Es folgten Ausführungen zur Eisgewinnung und Bierherstellung.

Die nächste Station war die „Brauerei Löffler“, früher ebenfalls Bierbrauerei mit Gastwirtschaft und Biergarten. Einige Meter weiter folgte die „Seitze Brauerei“, und am Doggenbrunnen trug Englert die Anekdote von Claus Bernhard über die Doggen Weißschwanz und Schwarzschwanz vor. Am Ende des Doggenbrunnens war die Brauerei Bundschuh. Frühere Biergärten auf dem heutigen Parkplatzgelände der Firma Gustav Eirich fanden ebenso Erwähnung wie die Brauereien von Franz Karl Schweitzer, von Erbacher-Gramlich in der Langen Gasse mit ihrem Zapfhahn mit Gambrinus-Figur.

Im „Ried“ gab es die Geschichte der Bierbrauerei Popp zu hören, und in Verbindung damit die der „goldenen Sonne“ in der Wertheimer Straße, wobei die „Sonnewirts Paula“ als Original den älteren Mitbürgern noch bekannt ist. Weiter ging es zum „Frankeneck“ (heute „Bierbrunnen“), wo vor langer Zeit von den Familien Schweitzer und Schretzmann Bier gebraut wurde, und danach der aus der Wohlfahrtsmühle stammende Karl J. Gärtner und in der Folgezeit Georg Weimann Wirt war.

Den Abschluss bildete das frühere Anwesen Bundschuh in der Würzburger Straße am Platz der ehemaligen Metzgerei Weimann und der Verlagerung an den Platz an die frühere Gaststätte „Prinz Karl“, der eine Küferei, Brauerei und Gaststube vorausging.

Deutlich machte die Führung, dass aus bestimmten Familien immer wieder Bierbrauer hervorgingen und dass das früher in Hardheim gebraute Bier dem Eigenbedarf diente oder in den angegliederten Schenken angeboten wurde. Im Anschluss gab es einen gemütlichen Ausklang in einer Gaststätte, wo nach der Führung auch ein Bier getrunken werden konnte. Z

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020