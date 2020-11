„Hier wird versucht, den Weg mit Gott zu gehen“

Erzbischof Stefan Burger hat Pfarrer Christian Wolff (Bild) zum neuen leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfinpgen im Madonnenland ernannt. Die Feier seiner Investitur findet am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Alban in Hardheim statt. Am Mittwochnachmittag hatten sich die Fränkischen Nachrichten dort mit dem Geistlichen zum „Gespräch in der Kirchenbank“ verabredet.