„Heute steht die Familie im Mittelpunkt“

Hardheim.An seinem 85. Geburtstag an diesem Dienstag kann Hardheims Altbürgermeister Ernst Hornberger stolz auf eine bemerkenswerte Lebensleistung zurückblicken: 24 Jahre lang steuerte er mit Weitsicht, Geradlinigkeit und einem offenen Ohr für die Bürger die Geschicke der Erftalgemeinde und erwarb sich große Verdienste. Er war Bürgermeister mit Leib und Seele.

Sein Interesse an politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen entdeckte der am 18. August 1935 in Schwäbisch Hall geborene und mit einem jüngeren Bruder aufgewachsene Ernst Hornberger bereits in jungen Jahren. Nachdem er die Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst abgeschlossen hatte, wirkte er zunächst als Kreisinspektor am Schwäbisch Haller Landratsamt und wurde 1962 als jüngster Bürgermeister Baden-Württembergs zum Gemeindeoberhaupt Mulfingens gewählt.

1974 für Posten kandidiert

Doch damit nicht genug: Zwei Jahre später nutzte er die im „Ländle“ bestehende Möglichkeit, die Anliegen zweier Gemeinden zu vertreten, und wurde Bürgermeister der Nachbargemeinde Jagstberg, bis diese im Zuge der Kommunalreform 1972 nach Mulfingen eingemeindet wurde. In Mulfingen selbst trat der Jubilar 1970 seine zweite Amtszeit an. Diese aber vollendete er aus gegebenem Grund nicht: Im Frühjahr 1974 kandidierte er für den Hardheimer Bürgermeisterposten und stellte mit dem Wahlsieg eine wichtige Weiche seiner beruflichen und persönlichen Zukunft.

1982 und 1990 mit eindrucksvollen Vertrauensbeweisen der Bürger wieder gewählt, führte der erfahrene, tatkräftige und stets bürgernahe, aber auch seine Positionen allezeit unmissverständlich vertretene Verwaltungsmann Ernst Hornberger „sein“ Hardheim mit ruhiger Hand durch eine nicht immer einfache Zeit.

Bedauern über Veto der Landwirte

Stets war er mit 60 bis 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche bemüht, sein Bestes für Hardheim zu geben, wovon noch heute sichtbare Großprojekte wie der Erfapark, die Ansiedlung der Firma Reum (heute Grammer) im Gewann „Bauernau“ und die Sanierung des Walter-Hohmann-Schulzentrums mit Errichtung der großen Sporthalle zeugen.

Als „bedauerlich“ stuft er bis heute ein, dass Landwirte Ende der 70er-Jahre der Flurbereinigung ihre Zustimmung verweigert hatten. „Ohne dieses Veto hätte der Bund ohne Weiteres die heute mehr denn je gewünschte Umgehungsstraße Hardheims gebaut“, erklärt der Altbürgermeister, der im Sommer 1998 den Ruhestand antrat. Diesen füllt er auf eine facettenreiche Weise mit vielen Freizeitbeschäftigungen aus.

Familie, Sport und Politik

Zum einen genießt der Familienmensch und überzeugte Christ das Leben an der Seite seiner aus Stuttgart stammenden Frau Erika, die er 1964 heiratete. Zum Anderen ist er sehr stolz auf seine vier Kinder und seine fünf Enkel. „Heute steht die Familie im Mittelpunkt meines Lebens, das ich glücklicherweise in guter Gesundheit erleben darf“, betont er dankbar. Der an Sport und insbesondere Fußball sowie an Politik sehr interessierte Liebhaber klassischer Musik ist als Ehrenvorsitzender des baden-württembergischen Gemeindetags tätig und organisiert seit 1998 die Pensionärstreffen der früheren Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreises. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen schmücken seine beispielhafte berufliche und persönliche Laufbahn.

Zu diesem beachtlichen Lebensweg – aber natürlich auch zu seinem 85. Geburtstag, den er eher im Stillen verbringt – gratulieren mit besten Wünschen auch die Fränkischen Nachrichten.

