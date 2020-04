„Herr“ über 300 Bienenvölker

Hardheim.Die Imkerei der Familie Willared aus Hardheim hat eine lange Geschichte: 1955 trat der Großvater des heutigen Inhabers Marcel Willared dem Imkerverein bei. „Das sehen wir so als unseren Anfang“, sagt Stephanie Willared im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Lehre in der Pfalz

Marcels Vater, Dieter Willared, stieg mit 14 Jahren in das Geschäft mit ein. Und die Imkerei färbte auch auf seinen Sohn ab. Marcel Willared machte eine Imkerlehre in der Pfalz. Seit vergangenem Sommer macht er das hauptberuflich.

Mächtig stolz sind die Eltern der Patchwork-Familie auf „ihren“ Marcel: „Wir finden es ganz toll, dass er das alles so alleine stemmt. Wir unterstützen ihn, wo es geht.“

Die knapp 300 Bienenvölker der Familie stehen in verschiedenen Orten in der Region: etwa in Brehmen, Gottersdorf, Neunkirchen oder Hardheim. „Alles liegt im Umkreis von etwa einer halben Stunde Autofahrt“, gibt Marcel Willared zu verstehen.

Blühender Raps besonders beliebt

An ihrem Haus, dem „Forsthaus“, beheimatet die Familie keine Bienen, denn eine Tochter der siebenköpfigen Patchwork-Familie reagiert allergisch auf Bienenstiche. Dafür leben eine Menge andere Tiere im und ums „Forsthaus“: Neben zwei Hunden, einigen Katze und drei Gänsen lebt seit dem vergangenen Sommer Wildschwein Brunhilde im Garten der Familie. „Sie kam uns als Frischling zugelaufen, und wir haben sie mit der Flasche großgezogen. Nächste Woche bekommt sie Gesellschaft von einem zweiten Wildschwein“, so Marcel Willared.

Nach ihren Bienenvölkern schaut die Familie einmal in der Woche. Wo diese sich befinden, ist ausschlaggebend für die Sorte des Honigs. Der blühende Raps ist bei den Bienen besonders beliebt. „Bayern hat 36 Hektar Bio-Raps, und unsere Bienen stehen auf etwa 16 Hektar davon“, erklärt Dieter Willared.

Mehrere Tonnen Honig erntet die Familie pro Jahr. Das passiert in der Imkerei im Keller des Wohnhauses. „Das ist ein saisonales Geschäft, wir kaufen keinen Honig zu. Wenn eine Sorte aus ist, ist sie aus“, sagt der Inhaber.

Betrieb auf „Bio“ umgestellt

Vor gut zwei Jahren stellte die Familie ihren Betrieb auf Bio um und schloss sich dem Verband „Biokreis“ an. Doch schon vor der Zertifizierung haben sie die Richtlinien des Verbandes beachtet. So fiel ihnen die Umstellung 2018 nicht allzu schwer.

Marcel Willared erklärt: „Bei 300 Völkern geht eine Umstellung noch, bei mehr wird es dann schon schwieriger. Deswegen haben wir uns entschieden, den Schritt zu gehen.“ Die Familie ist sich aber einig, dass sie die ökologische Betriebsweise auch aus Überzeugung machen. Zuhause achten die Willareds auch auf eine biologische Lebensweise.

„Kommerziell wäre wirtschaftlich vermutlich lukrativer, wenn man aber die Entwicklung betrachtet, dann ist Bio zukunftsweisender“, gibt Marcel Willared zu verstehen und Stephanie Willared schließt sich an: „Wir sind für eine Berufsimkerei ziemlich klein, was uns aber wiederum ausmacht. Wir arbeiten mit Qualität an den Bienen und nicht Quantität.“

Eine Auflage des Bio-Verbandes war es auch, dass die Bienenkästen nicht aus Styropor, sondern Holz bestehen. Auch dieses Kriterium erfüllen die Willareds schon immer: Vater Dieter fertigt die Bienenkästen aus heimischen Hölzern an. Jede Honigsorte wird im Labor getestet und geprüft. „Wir garantieren somit ein schadstofffreies Produkt“, sagt Dieter Willared.

Neben der vielfältigen Anzahl an Honigsorten und verschiedenen Honigspezialitäten, wie Zwiebelkonfitüre mit Honig, stellt die Familie zudem noch Kerzen aus 100 Prozent Bienenwachs selbst her. Etwa 50 bis 60 Kilogramm Wachs werden pro Jahr zu Kerzen gefertigt. Seit diesem Jahr vermarktet die Familie ihre Honigspezialitäten selbst, zuvor gaben sie diese an den Großhandel ab.

„Honiglädchen“

Im frisch renovierten „Honiglädchen“ in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus gibt es alle Leckereien zu kaufen. „Wir wollten eigentlich eine große Neueröffnung feiern, doch die aktuelle Situation ließ das ja leider nicht zu“, erzählt Stephanie Willared. Auch in den umliegenden Bio-Märkten, etwa in Tauberbischofsheim und Groß-Umstadt, gibt es den Bio-Honig zu kaufen.

„Wir wollten viel auf den Frühlingsmärkten in der Region unterwegs sein, doch die fielen ja leider aus“, so Dieter Willared. Dafür hat die Familie im Winter aber einen Onlineshop auf den Weg gebracht, und man kann sich die Honigspezialitäten bequem nach Hause liefern lassen.

