Heiße Phase steht unmittelbar bevor

Hardheim.Die heiße Phase der Fastnacht steht unmittelbar bevor. Hier die Termine der FG „Hordemer Wölf“: Samstag, 18. Januar, Kartenvorverkauf für die Prunksitzung ab 17 Uhr im FG-Heim; Sonntag, 2. Februar, Kinderprunksitzung; Samstag, 8. Februar, Prunksitzung; Mittwoch, 12. Februar, BBO-Prunksitzung Osterburken; Samstag, 15. Februar, „Bad Taste Party“; Sonntag, 16. Februar, Teilnahme am Fastnachtsumzug in Schweinberg; Donnerstag, 20. Februar, Schmutziger Donnerstag der Erftalhüpfer; Sonntag, 23. Februar, Fastnachtsumzug in Hardheim; Montag, 24. Februar, Teilnahme am Fastnachtsumzug in Höpfingen; Mittwoch, 26. Februar, Rollmopsstechen.

