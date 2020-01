Heiße Phase der Kampagne eingeläutet

Schweinberg.Für die FG „Lustige Vögel“ Schweinberg geht die Kampagne langsam in Richtung heiße Phase. Diese wird am 16. Februar ab 14.11 Uhr durch den großen Fastnachtsumzug durch die Straßen und Gassen Schweinbergs eingeläutet.

Bereits zum neunten Mal geben sich die Narren ein Stelldichein in „Schwomeri“. 2003 führte die FG „Lustige Vögel“ zum 55-Jahr-Jubiläum erstmals seit Jahrzehnten wieder einen eigenen Umzug durch.

Positive Resonanz

Dieser war eigentlich als einmaliges Ereignis geplant. Doch bereits ab dem Jahr 2006 wurde der Umzug aufgrund der großen positiven Resonanz wieder fester Bestandteil des närrischen Terminkalenders der FG „Lustige Vögel“.

Der seither beibehaltene zweijährige Rhythmus, nach dem der Fastnachtsumzug immer am Sonntag vor dem eigentlichen Fastnachtswochenende durchgeführt wird, hat sich bewährt und ist bei zahlreichen Narren aus nah und fern beliebt.

Höhepunkt im Jahr 2018

Der letzte Umzug im Jahr 2018 stellte einen Höhepunkt in der Umzugshistorie der FG „Lustige Vögel“ dar. Trotz äußerst durchwachsener Wettervorhersage sorgten über 100 Gruppen mit fast 1800 Umzugsteilnehmern aus der Region für einen Menschenauflauf. Dazu kamen mehrere tausend Zuschauer, die den Presseberichten zufolge für ein „kleines fränkisches Narrentreffen“ sorgten.

Natürlich dürfen sich die Fastnachtsfreunde auch am 16. Februar ab 14.11 Uhr wieder auf einen Umzug freuen, der neben den großen Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar auch zahlreiche weitere Gruppen und Motivwägen befreundeter Vereine präsentiert. Darüber hinaus sorgen auch wieder einige Musikkapellen und Fanfarenzüge sowie die ein oder andere Guggemusik für den richtigen Ton.

„Längste Bar“

Nicht nur in und an der Turnhalle, wo der Umzug seinen Abschluss findet und die längste Bar des Odenwalds zu einem Getränk einlädt, sondern auch entlang der Umzugsstrecke, wo die fleißigen Helfer an mehreren Ständen für die Versorgung der Umzugsteilnehmer und der Zuschauer sorgen, wird für die Bewirtung gesorgt sein.

Für die nötige Stimmung sorgt nach Umzugsende DJ Tommy, der bereits bei den bisherigen Umzügen mit dabei war.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020