Heftige Diskussionen in der Bevölkerung

Hardheim.Eigentlich hätte im April dieses Jahres mit einem öffentlichen Appell die Erfolgsgeschichte der Garnisonsgemeinde Hardheim im Beisein von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fortgeführt werden sollen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die in Dienststellung des Panzerbataillons 363 in kleinem Rahmen, durch Brigadegeneral Gunnar Brügner und Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane mit einer angetretenen Fahnenabordnung, erfolgen.

Spannende Geschichte

Die spannende Geschichte, bis Hardheim Garnisonsgemeinde wurde, erreichte ihren Höhepunkt vor 65 Jahren, als der weitsichtige damalige Bürgermeister Kurt Schmider sich um eine Kaserne bewerben wollte und der Gemeinderat dagegen war. Die damalige Zeit stellt aber auch ganz klar die verschiedenen Haltungen innerhalb der Bevölkerung da.

Mit dem Aufkommen der Diskussion über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland wurde den Verantwortlichen deutlich, dass diese neue Armee auch Unterkünfte benötigte. Hierfür mussten geeignete Standorte gefunden werden.

Wegen Vorurteilen gegenüber den Soldaten waren viele Städte und Gemeinden nicht bereit, den nötigen Grund und Boden zur Verfügung zu stellen. Andere Kommunen sahen aber auch die positiven Signale, welche eine Garnison mit sich bringen würde. Angefangen von der Wirtschaftskraft bis zur Erneuerung der gegebenen Infrastruktur, wie dies in Walldürn und Hardheim der Fall war.

Eine erste Besprechung fand am 18. April 1952 im Sitzungszimmer des Rathauses in Walldürn statt, deren Inhalt die Einrichtung neuer deutscher Garnisonen in den Gemeinden Walldürn, Adelsheim, Hardheim und Osterburken war.

Der neu gewählte Bürgermeister von Hardheim, Kurt Schmider, unterrichtete den Hardheimer Gemeinderat am 18. Juli 1952 über die Besprechung vom April. Dieser lehnte eine Stellungnahme vorerst ab.

In der Bevölkerung gab es heftigste Diskussionen über die Einrichtung von Garnisonen. Leserbriefe in den Zeitungen waren an der Tagesordnung. Der Verfall von Sitte und Moral, sowie die „Lebensfähigkeit“ der landwirtschaftlichen Betriebe wegen der Verkleinerung der Anbaufläche wurden von den Gegnern als wichtigste Gründe aufgeführt.

Der wirtschaftliche Aufschwung, die Entwicklung der Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen waren die Hauptargumente der Befürworter, zu denen unter anderem der Bürgermeister Dr. Arthur Trautmann aus Walldürn zählte.

In seiner Sitzung vom 7. Februar 1955 lehnte der Gemeinderat von Hardheim mit sechs zu drei Stimmen eine „Bewerbung um Kasernen“ ab.

Durch einen Erlass des Innenministeriums des Landes konnte Bürgermeister Kurt Schmider am 27. September 1955 persönlich beim Bundesverteidigungsministerium in Bonn vorsprechen. Er erhielt dabei die Auskunft, dass man an der Errichtung von militärischen Anlagen in Hardheim interessiert sei.

Als Gründe wurden die Wasserversorgung und das vorhandene Krankenhaus genannt. Neu zu erstellen wären jedoch durch die Gemeinde eine Kläranlage, ein Leichenhaus, ein Schwimmbad, sowie Wohngebäude für die Offiziere. Auch die Einrichtung einer höheren Schule sei nicht auszuschließen.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 6. Oktober 1955 berichtete der Bürgermeister über das Gespräch in Bonn. Eine Entscheidung über eine „Bewerbung zur Erstellung von Kasernen“ wurde jedoch vertagt, da am 12. Oktober eine allgemeine Aussprache zu dem Thema im Rathaus stattfinden sollte. Bei einer Stimmenthaltung und fünf Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen wurde eine Bewerbung in der Gemeinderatsitzung vom 31. Oktober 1955 erneut abgelehnt.

Öffentlicher Aufruf

Im Juli 1956 startet der Hardheimer „Gewerbeverein“ einen öffentlichen Aufruf für eine Garnison in Hardheim. Der Vorsitzende des Gewerbevereins, A. Bermayer, schriebt am 3. August 1956 an den Gemeinderat: „... Der Gemeinderat Hardheim wird deshalb gebeten, sich all dieser Gründe nicht zu verschließen und weitere Schritte des Bürgermeisters zu genehmigen, damit es in der Zukunft nicht wieder heißt, Hardheim hat eine große Chance vorbeigehen lassen. Mit einem grundsätzlichen Ja des Gemeinderats zu dieser Frage ist noch Nichts vergeben. Man soll doch wenigstens die in Frage kommende Wehrbereichsverwaltung in Stuttgart einmal aufsuchen, um zu erfahren wie im Einzelnen die Möglichkeiten und Bedingungen für die Errichtung einer Garnison für Hardheim sind. ...“

Im „Badischen Volksecho“ vom 17. August 1956 gab Bürgermeister Kurt Schmider ein „ungeschminktes Bild der Gemeindefinanzen“ ab. „Mit dem für Kasernen vorgesehenen Geld wäre Gemeinden des ganzen Kreises Buchen geholfen“ so sein Tenor und seine Stellungnahme, weshalb die Bevölkerung die Errichtung von Kasernen ablehnte.

In der Gemeinderatsitzung vom 24. August 1958 machte Bürgermeister Schmider nochmals deutlich, dass man die „Kasernenfrage“ im Auge behalten musste.

Am 30. Oktober 1956 fahren der Hardheimer Bürgermeister Kurt Schmider, der Höpfinger Bürgermeister Schell und der Hardheimer Ratschreiber Götzelmann zu einem Informationsgespräch nach Böblingen zum Wehrbereichskommando V.

Natürliche Hochebene

Hierbei wird den Gemeindevertreten mitgeteilt, dass Garnisonen in Walldürn, Buchen und eventuell Adelsheim geplant sind und auch ein Flugplatz in der Nähe angelegt werden sollte. Hierfür sei der ehemalige Ersatzflugplatz Dornberg vorgesehen. Am geeignetsten sei ein Heeresflughafen für Dornberg in Planung zu bringen, da eine natürliche Hochebene bereits vorhanden sei. Die angrenzenden Orte Höpfingen und Hardheim seien aufgrund ihrer Einwohnerzahl geeignet, um Heerespersonal in einer Stärke von etwa 600 Mann aufzunehmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020