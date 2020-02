Hardheim.Der Haushalt für 2020 wurde in der Sitzung am 16. Dezember in den Gemeinderat eingebracht. Eigentlich sollte bei der jüngsten Sitzung des Gremiums am Montag die abschließende Vorberatung stattfinden, bevor dann für die Sitzung am 16. März die Beschlussfassung vorgesehen war.

Um es vorwegzunehmen: Es kam nicht zur geplanten „finalen Abstimmung“ (so bezeichnete es Bürgermeister Rohm), denn: Von Mitgliedern der CDU-Fraktion kam der Vorschlag, „einiges noch mal zu diskutieren“, denn: „Haushalt kommt auch von haushalten“ und: „Es ist es wert, den einen oder anderen Punkt noch mal rumzudrehen und zu untersuchen.“

„Bis zur Oberkante ausgereizt“

Gerade auch, weil man einen Haushalt vor sich habe, der– so war es der Vorlage zu entnehmen – „bis zur Oberkante ausgereizt ist“.

So stimmten denn auch 14 Gemeinderäte und somit eine deutliche Mehrheit dem aus den Reihen der Räte gestellten Antrag zu, noch einmal nicht-öffentlich „in Beratung“ zu gehen. Vorausgegangen waren mehrere vorgeschlagene Änderungen des Planentwurfs.

Unter den aktuellen Anpassungen waren der Erwerb eines Salzstreuers für den Winterdienst in Schweinberg und die Heizungsregelung in der Schule Gerichtstetten (siehe weiteren Bericht) sowie zusätzliche 3500 Euro für die Ausrichtung des Empfangs anlässlich der Wiederbelegung der Carl-Schurz-Kaserne beziehungsweise der Neuaufstellung des Panzerbataillons 363.

Folgende zusätzliche Ansätze wurden seit der letzten Vorberatung mit aufgenommen:

Erdaushubdeponie Schweinberg: Es wurde festgestellt, dass teilweise Bauschutt eingelagert ist, obwohl die Deponie ab dem Jahr 2001 lediglich noch als Erdaushubdeponie genehmigt war. Daraufhin wurden Probebohrungen vorgenommen. Das Gutachten hat ergeben, dass zur Feststellung, ob es sich dabei um relevante Verunreinigungen handelt, Brunnenbohrungen notwendig sind. Hierzu wird eine Kostenteilung zwischen der Gemeinde, der KWIN und dem beauftragten Unternehmen angestrebt. In der Haushaltsplanung 2020 ist ein Ansatz von 60 000 Euro zur Durchführung der Bohrungen berücksichtigt.

Defibrillatoren: Für die Wartung ist in der Haushaltsplanung ein Ansatz von 2300 Euro enthalten.

IT-Neuausstattung: Zur Beschaffung von Software-Lizenzen und für die Einrichtung der bestehenden Programme auf die neuen Hardwarekomponenten ist ein Planansatz von 50 000 Euro vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Erfeld: Neben der Erneuerung der Zufahrt und dem Einbau einer Heizung wurde für weitere Maßnahmen im Hinblick auf die Integrierung der Floriansjünger aus Bretzingen eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 20 000 Euro beschlossen.

Sinkkästen und Straßeneinläufe: 2020 steht wieder deren Reinigung an. Dabei werden auch Köder mitverlegt. Hierfür fallen voraussichtlich Aufwendungen von rund 16 000 Euro an. Eine Anpassung des Ansatzes wurde vorgenommen.

