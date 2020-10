Bretzingen.Wenn Marianne und Alban Farrenkopf an diesem Sonntag ihre diamantene Hochzeit feiern, können sie auf 60 glückliche gemeinsame Jahre zurückblicken. „Harmonie und Hilfsbereitschaft sind unsere obersten Gebote“, erklärt das in Bretzingen äußerst beliebte Jubelpaar.

„Ur-Bretzinger“

Der mit drei Brüdern aufgewachsene Alban Farrenkopf wurde am 2. Januar 1937 geboren und gilt als Inbegriff des „Ur-Bretzingers“. Obgleich er seine Jugendjahre zeitweilig in Guggenberg verbracht hatte, ist er seinem Heimatdorf bis heute in ganz besonderer Weise verbunden: Er gehört seit 1953 der Musikkapelle seines Heimatorts an, die ihm neben verschiedenen Ehrungen auch 2000 den Status eines Ehrenmitglieds verlieh. Mehrere Ehrungen des Bund Deutscher Blasmusikverbände bis zur Diamantenen Ehrennadel mit Ehrenbrief für 60-jährige Mitarbeit durch die Bundesvereinigung Deutscher Blasmusikverbände krönen seine musikalische Laufbahn.

Weiterhin ist er seit 1960 Mitglied der Bretzinger Abteilungsfeuerwehr, wo er seit 1963 als Maschinist und bis 1994 als Gerätewart tätig war; 1988 wurde ihm die Ehre des Silbernen Ehrenabzeichens zuteil, die 2004 vom Ehrenabzeichen in Gold getoppt wurde – zuletzt erfolgte die Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft.

Durch sein herzliches und hilfsbereites Wesen erfreut er sich allgemein großer Beliebtheit und hat für jeden ein freundliches Wort übrig. Noch heute packt Alban Farrenkopf mit Eifer und Tatkraft überall an, wo er seine Fähigkeiten einbringen kann und Not am Mann ist: So bringt er sich auch als unermüdlicher Helfer des Bockbierfests mit ein und unterstützte jahrelang als Treiber für Jäger der Treibjagden.

Für seine Verdienste erhielt er im Januar 2017 die bronzene Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim. Beruflich war er von 1960 bis 1999 als Betriebsschlosser bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich beschäftigt.

Seine Frau Marianne erblickte am 25. August 1941 im südmährischen Nikolsburg das Licht der Welt. Mit knapp vier Jahren wurden sie und ihre Familie, zu der auch ein Bruder gehörte, aus der Heimat vertrieben und gelangten über Wien und Seckach auf den Höpfinger Schlempertshof. Dort fühlte sie sich sehr wohl und besuchte in Höpfingen die Schule.

„Familie ist ein Geschenk“

Geheiratet wurde am 25. Oktober 1960 auf dem Würzburger Käppele. In den Folgejahren wurde die Familie durch die vier Kinder Wolfgang, Gerald, Birgit und Anette vervollständigt. „Wir haben ein sehr gutes und enges Familienleben mit der ganzen Verwandtschaft“, betont Marianne Farrenkopf, die als gute Seele des Hauses ihre Lieben traditionell jeden Freitag mit „Schneckenudel und Bloatz“ verwöhnt. Zur Familie gehören auch sieben Enkel und zwei Urenkel, die gern und oft zu Besuch kommen. Oft sitzt man dann in vertrauter Runde beieinander und freut sich über die herzliche Zusammenkunft: „Familie ist ein Geschenk“, sagt Alban Farrenkopf. Wenngleich die Feier der Diamanthochzeit aus aktuellem Grund nur im engsten Familienkreis abgehalten wird, sind die Eheleute dankbar für jeden Moment ihrer harmonischen Ehe für- und miteinander und stolz auf ihre Familie. Der Dankgottesdienst findet am Sonntag um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus statt.

Die FN schließen sich den Gratulanten mit den besten Glück- und Segenswünschen an. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020