Hardheimer möchte „ein Signal“ für den Trampelpfad setzen

Hardheim.Der nach dem 2018 verstorbenen Bernhard „Schnitz“ Birnbreier benannte „Schnitzweg“ in Hardheim verläuft zwischen Steingasse und Gartenstraße, wo er den Zugang zu den dortigen Schrebergärten ermöglicht und als schnelle Verbindung vom Ortskern in den Außenbereich – etwa als Abkürzung zum Friedhof oder zur Norma-Niederlassung – dient.

Was so beschaulich anmutet, ist zurzeit jedoch Gegenstand einer Unterschriftenaktion und durchaus als „heißes Eisen“ zu bezeichnen.

Die Geschichte begann in der Sitzung des Technischen Ausschusses am vergangenen Montag (die FN berichteten): Als Anwohner der Gartenstraße meldete sich Klaus Sauer zu Wort, während sich das Gremium mit dem Neubau eines Wohnhauses im Bereich der Steingasse befasste.

Ein Stück Vergangenheit?

Würde dieses Haus im genehmigten Sinne gebaut werden, wäre der „Schnitzweg“ ein Stück Hardheimer Vergangenheit: Laut Klaus Sauer allerdings wider gültigen Gesetzen und Rechten: „Es gibt ein gültiges gewohnheitsrechtliches Wegerecht“, moniert er im FN-Gespräch und beruft sich nicht nur auf ein dahingehendes Urteil des Bundesgerichtshofs, sondern auch auf zahlreiche Gartengrundstücke, die mit der Errichtung des Anwesens nicht mehr zugänglich wären. „Etliche der Parzellen werden zwar nicht mehr bewirtschaftet, wobei sich an ihrer Beschaffenheit nach einem Erwerb durch die Gemeinde sicher nichts ändern würde“, fährt Sauer fort und vermutet „eine über kommunale Interessen hinausgehende Absicht“.

„Quasi-Enteignung“

So bezeichnet er auch den Anliegern seitens der Gemeindeverwaltung unterbreiteten Angebotspreis von acht Euro pro Quadratmetern als „Quasi-Enteignung“, durch die jetzige Eigentümer etwaige Neubesitzer „subventionieren“ sollten.

Dabei habe laut Sauer „jeder Anwohner ein Recht darauf, den rund 200 Meter langen Schnitzweg in seiner kompletten Länge zu benutzen“ und der Weg als Solcher eine wichtige Bedeutung: „Allein der Zuschnitt zahlreicher Gartengrundstücke im fraglichen Bereich lässt auf ein gemeinschaftliches Wegerecht schließen“, schildert der durch frühere kommunale Tätigkeiten in seiner bayrischen Heimat mit den Gepflogenheiten durchaus vertraute Wahl-Hardheimer, „schließlich pachtet oder kauft niemand Gartengrundstücke, die er gar nicht erreichen kann“.

In diesem Kontext spricht er sich für den Erhalt des „Schnitzwegs“ aus. „Es geht immerhin um einen Weg, der an manchem Tag von bis zu 100 Leuten genutzt wird“, zeigt er auf und spricht von „Benutzern aller Altersklassen – vom Schüler bis zum Senior“. Einige davon haben sich bereits auf der mit „Für den Erhalt des Gartenwegles“ betitelten Unterschriftenaktion verewigt. „Ziel und Zweck des Vorhabens ist, dass der Gemeinderat sich nochmals mit dem Thema beschäftigt“, so Sauer.

Enttäuscht zeigt er sich über den Umgangston, mit dem sein Anliegen in der Sitzung „abgefertigt“ worden sei. „Dass ich des Saales verwiesen worden bin, hat mit einer von Sachlichkeit, Offenheit und einem fairen Meinungsaustausch lebenden Diskussionskultur unter Erwachsenen nichts zu tun“, bemerkt Sauer. Es sei kein Problem, unterschiedliche Ansichten und Ziele zu verfolgen, doch solle man „den Anderen immer respektieren und zu Wort kommen lassen“. Genau das sei jedoch in seinem Falle nicht geschehen, was er als „traurig und undemokratisch“ empfinde.

Keine privaten Interessen

Private Interessen verfolge Sauer mit seinem Vorhaben nicht: „Ich habe nicht das Geringste gegen den Hausbau in der Steingasse und möchte im Gewann ‚Hofäcker’ weder ein Grundstück kaufen noch verkaufen. Es geht mir einzig darum, ein Signal zu setzen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Man könnte ja auch durchaus das Grundstück dahingehend umplanen, dass der Schnitzweg weiterhin besteht und Zutritt zu den teils noch bewirtschafteten Kleingärtnern gewährt“, lässt er wissen.

Seiner Ansicht nach habe die Gemeindeverwaltung als genehmigende Behörde es versäumt, den Bauherrn über das gültige Wegerecht zu informieren.

„Sobald Kenntnisse über derartige Bauvorhaben bestehen, sollte man auch scheinbar Nebensächliches wie ein Wegerecht benennen“, schildert er zum Ende des Gesprächs und hält fest, auch den Rechtsweg im Ernstfall nicht auszuschließen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020