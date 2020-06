Hardheimer ab 1. Juli Bauamtsleiter

Hardheim.Daniel Emmenecker wurde in nicht-öffentlicher Sitzung des Hardheimer Gemeinderats am 20. April zum Bauamtsleiter gewählt (die FN berichteten). Sein Dienstantritt ist am 1. Juli.

Folglich liegt bei dem Gremiumsmitglied ab diesem Tag ein Hinderungsgrund vor. Deshalb hat er um Entlassung aus dem Gemeinderat zum 30. Juni gebeten. Das Gremium gab dafür bei seiner jüngsten Sitzung am Montagabend grünes Licht.

Der ausscheidende Gemeinderat kann nicht durch einen Nachrücker ersetzt werden, da keine weiteren Personen auf der Liste der FWU vorhanden sind. Die tatsächliche Anzahl der Gemeinderäte der Fraktion FWU verringert sich demnach auf sieben, die Anzahl der Gemeinderäte insgesamt auf 18.

Mit dem Ausscheiden Emmeneckers geht auch eine Neuverteilung/Umsetzung von Mitgliedern der FWU in den beschließenden Ausschüssen sowie bei der Entsendung von Vertretern des Gemeinderats (in Zweckverbände) einher.

Bürgermeister Rohm dankte dem scheidenden Gemeinderat für seinen Einsatz in den zurückliegenden Monaten, überreichte ihm ein Präsent und erklärte strahlend: „Ich freue mich, dass Du unser künftiger Bauamtsleiter wirst.“ mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020