Hardheim hatte einst große Rebflächen

Hardheim.Dass das Erfatal und Hardheim einst große Rebflächen hatten, lässt sich noch an den Resten der Weinbauterrassen, insbesondere in den Naturschutzgebieten, erkennen. Diese Kalksteinaufschüttungen bieten heute vielen seltenen Tieren und Pflanzen den nötigen Lebensraum.

Aus einem Erfassungsbogen des Jahres 1808 zu einer Topografie des Boxberger Amtmann Hofmann ist zu entnehmen, dass der Weinbau im Erftal beträchtlich ist. So wurden damals in Hardheim 36 Hektar, in Bretzingen 46,8 Hektar und in Schweinberg 77,4 Hektar Rebfläche bebaut und stellte den Hauptnahrungszweig der Bevölkerung da.

Der Wein war größtenteils Rotwein, bald trinkbar, eignete sich aber nicht als Lagerwein. Von den Winzern wurde er nicht gefärbt. Er wurde hauptsächlich an die Gastwirte im Ort verkauft – und der Rest in Straußenwirtschaften vom Erzeuger verzapft. Weinhändler gab es damals keine, und die Winzer hatten damals eigene Keltern.

Am 24. Juni 1822 wurde das Recht der Hardheimer, ihren selbst gewonnen Wein im eigenen Haus öffentlich auszuschenken, welches noch auf den Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn zurückgeht, durch das Ministerium des Innern in Karlsruhe aufgehoben.

Eine erste Petition 1822 scheiterte, doch eine zweite hatte nach dem ertragreichen und guten Weinjahr 1826 Erfolg. Am 12. Februar 1827 wurde die Schankkonzession für eigenen Wein für ein Jahr erteilt. Für 90 Liter Wein mussten die Wirte damals im Einkauf vier Gulden bezahlten und verlangten 16 Gulden für den Verkauf.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Region Franken im Mittelalter mit fast 40 000 Hektar Rebfläche das größte Weinbaugebiet im Heiligen Römischen Reich nördlich der Alpen war.

Die Herkunft der Rebkultur in Südwestdeutschland und im Kreis ist bis heute nicht eindeutig nachweisbar. Im Mittelalter wurde in allen Weinbaulandschaften der Kirche bei ihrem Interesse an diesem Wirtschaftszweig Weinberge zuerkannt, was zahlreiche Schenkungsurkunden belegen. Im Taubertal ist der Besitz der karolingischen Reichsklöster vielfach überliefert.

Im Laufe der Zeit wurden die Städte zu Zentren des Weinbaus, Weinhandels und Weinkonsums, obwohl sich das meiste Rebland noch im Besitz der Klöster und Grundherrschaften befand. Zudem spielten die Klöster auch als Träger des Weinhandels noch lange die Hauptrolle.

In die Blütezeit des Weinbaus fiel der Bauernkrieg, der einen vorübergehenden Rückschlag brachte. Der Dreißigjährige Krieg schließlich setzte der Ausbreitung der Rebkultur ein gewaltsames Ende und leitete einen fortschreitenden Verfall ein. Eine Konsolidierung des Weinbaus wurde durch die Erbfolgekriege der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts endgültig verhindert.

Damit begannen Most und vor allem Bier ihren Siegeszug als Volksgetränk. Markgraf Karl Friedrich von Baden förderte die badische Landwirtschaft, nahm sich des Qualitätsweinbaus an und ließ Rebbau nur noch an Südhängen treiben, bessere Sorten einführen und schickte badische Bauern zu Studienzwecken ins Ausland.

Als schwerste Belastung des Weinbaus erwies sich, auf die Dauer gesehen, die zunehmende Industrialisierung verbunden mit der Entwicklung des Verkehrswesens. Viele Weinbausiedlungen veränderten ihren Charakter und wandelten sich zu Industrieorten. Jede neue Bahnlinie brachte nicht nur günstigere Entwicklungsmöglichkeiten für örtliche Industrie und erleichterte die billige Einfuhr auswärtiger Weine.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat als verheerende Pilzkrankheit die Peronospora, sowie als schlimmster tierischer Schädling die Reblaus auf. Die Peronospora oder falscher Mehltau stammte aus Nordamerika und wurde über Frankreich nach Südwestdeutschland eingeschleppt.

Um 1880 erschien die Reblaus, ein Wurzelschädling, der mit amerikanischen Reben nach Europa gelangte und die hiesigen Rebsorten vernichtend befiel. Die Bekämpfung der Seuchen mit Chemikalien brachte nur bedingten Erfolg. In Baden nahm die Rebfläche von 1907 bis 1916 um 32,8 Prozent, im Taubergrund sogar um 83,6 Prozent ab. Bis zum Ersten Weltkrieg gab man deshalb in Hardheim den wenig lohnenden Weinbau weitestgehend auf. 1914 waren in Hardheim von verbliebenen zehn Hektar nur noch zwei Hektar bestockt.

Zwar versuchte man zu Beginn der 1930-er Jahre noch einmal einige Flächen mit Reben zu bepflanzen, mit Beginn des Dritten Reiches mussten die meisten Reben, es handelte sich um gegen die Reblaus resistente amerikanische Hybridreben, entfernt werden.

Somit war die Geschichte des Weinanbaus im Erfatal Mitte der 1930er Jahre Geschichte geworden.

