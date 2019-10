„Hardheim gefällt mir – hat sich auch der Biber gedacht“

Der Biber ist wieder da: Die einen freut’s. Andere haben schon erfahren müssen, dass der emsige „Baumeister“ auch Schaden anrichten kann.

Hardheim. „Der Biber kehrt zurück. Man sieht seine Spuren, aber ihn sieht man eher selten“, so Hardheims Bürgermeister Volker Rohm, der am Dienstag versprach: „Was es mit der Rückkehr des Bibers auf sich hat, werden wir heute Nachmittag erfahren.“ Neben dem Gemeindeoberhaupt waren nahezu 50 Gäste der Einladung des Regierungspräsidiums Karlsruhe gefolgt – und versammelten sich am Ortsausgang Richtung Schweinberg, unterhalb des „Wurmbergs“, am Riedbach. Darunter auch einige, auf deren Grund und Boden der emsige „Baumeister“ schon aktiv geworden ist. Und ein Fernsehteam des SWR, das einen Beitrag über Biberreviere drehte (die FN berichteten).

Antworten bekamen Jung und Alt auf Fragen wie „Warum baut der Biber Dämme?“, „Warum fällt er Bäume?“ und „Gibt es mehr Überschwemmungen durch die Aktivitäten des Bibers?“.

Hardheim Spitzenreiter im Land

„Fast gänzlich von der Landkarte verschwunden, besiedelt ’Meister Bockert’, wie ihn der Volksmund nennt, nun wieder unsere Gewässer. So auch im Neckar-Odenwald-Kreis“, erklärten die Biberberater Martin Kuhnt und Joachim Bernhardt.

Angesichts der langen Roten Liste der gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten seien Erfolge im Natur- und Artenschutz eher selten. Die Rückkehr von Europas größtem Nagetier, dem Biber, sei ein solcher Erfolg, und: „Hardheim ist Spitzenreiter in Sachen Biber-Vorkommen in Baden-Württemberg“.

Streng geschützte Tierart

Mit dem Biber sei eine streng geschützte Tierart zurückgekehrt, welche durch ihre Lebensweise faszinierende Leistungen vollbringe. Kein anderes einheimisches Tier könne seinen Lebensraum so stark – beispielsweise durch den Bau von Dämmen – gestalten wie die Biber.

Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten seien auf die vom Biber geschaffenen Lebensräume angewiesen und würden von dessen Rückkehr profitieren.

Der Biber erfahre „die allerhöchste Schutzgarantie“. Er dürfe weder gefangen, verletzt oder getötet werden – noch dürfe man ihm nachstellen. Auch sei es verboten, die Fortpflanzungsstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Geschützt sei damit nicht nur der Biber selbst, sondern auch sein Bau und die den Bau schützenden Dämme.

„Wir freuen uns, dass er da ist.“ Wie fast alles im Leben habe seine Rückkehr aber zwei Seiten, denn: „Wegen seiner Schaffenskraft macht sich der Biber nicht nur Freunde“, erklärte Susanne Diebold vom Regierungspräsidium.

Der Biber kehre in eine Landschaft zurück, die während seiner Abwesenheit von den Menschen radikal verändert wurde: Flächen wurden trockengelegt, Bäche eingedolt oder begradigt und in ein enges Korsett gezwängt. So blieben Konflikte dort nicht aus, wo die Gewässer nur wenig Raum haben.

Daher werden die Aktivitäten des Bibers, vor allem wenn es zu überfluteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder angefressenen Obstbäumen (siehe weiteren Bericht) kommt, durch das Management der Biberberater vor Ort begleitet.

Die „ersten Ansprechpartner im Neckar-Odenwald-Kreis“ seien Joachim Bernhardt und Martin Kuhnt. Sie würden versuchen, gemeinsam mit allen Beteiligten (oftmals auch mit Behördenvertretern der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und des Naturschutzes) eine Lösung herbeizuführen.

Dafür dankte Diebold ihnen, denn: „Die Biberberater vor Ort sind sehr wichtig für uns.“

Natürlich könnten diese nur dann in Aktion treten, wenn sie von den Bürgern – möglichst umgehend – über den Besuch eines emsigen „Baumeisters“ informiert werden. „Wenn wir schnell handeln, können manche Schäden vielleicht schon im voraus vermieden werden“, so Kuhnt, der gerade auch mit Blick auf die von Bibern an Obstbäumen angerichteten Schäden hinzufügte: „Heute angenagt, morgen gefällt“.

Wie beispielsweise präventiver Schutz von Gehölzen („Das Land stellt Drahthosen zur Verfügung“) aussehen kann, war von den Experten ebenso zu erfahren wie die Tatsache, dass jetzt die Paarungszeit der Biber komme. Setzzeit sei im Frühjahr.

Die Biber würden in einer Großfamilie leben – und nur wenige natürliche Feinde haben. Nase, Augen und Ohren lägen bei den amphibisch lebenden Tieren ganz weit oben – und sie seien sehr scheu Menschen gegenüber.

Wie viele Biber es in Hardheim gibt? Am Riedbach, so war zu erfahren, wurden zwei erwachsene Tiere, drei vom Vorjahr und zwei Jungtiere aus diesem Jahr gesichtet.

„Hardheim gefällt mir“, das habe sich wohl auch der Biber gedacht, so Biberberater Kuhnt. Rund 150 Tiere gäbe es wohl im Neckar-Odenwald-Kreis, schätzen er und sein Kollege, die deren Vorkommen aufnehmen und dokumentieren, und verweisen darauf, dass es „bei uns noch Wachstumspotenzial“ gibt.

Auf die Theorie folgten am Dienstagnachmittag von den Fachleuten begleitete Führungen entlang des Biberreviers. Dort konnte man hautnah erleben, wie Biber ihr Umfeld gestalten – beispielsweise anhand der Dämme, welche die emsigen „Baumeister“ am Riedbach errichtet haben.

