„Grüne im Madonnenland“

Hardheim.Bei dem Jahresabschlusstreffen der „Grünen im Madonnenland“ wurde wie immer eifrig über grüne Themen in der Region gesprochen und diskutiert. Zum ersten Mal war man in Hardheim zu Gast. Damit folgt man dem ursprünglichen Plan weiter, eine Stammtischmöglichkeit für alle, die „Grün ticken“, in den Gemeinden und Städte im Norden des Neckar-Odenwald-Kreises anzubieten.

Das bisherige System hat sich dabei bewährt, wie man feststellte. Auch im kommenden Jahr sollen daher Stammtische in Buchen, Walldürn, Höpfingen und Hardheim im zwei Monatstakt angeboten werden. Genauere Termine werden noch bekanntgegeben. Der Stammtisch ist für alle politisch Interessierten offen.

Nächstes Treffen im Januar

Beim Abschlusstreffen im Gasthaus Ochsen in Hardheim wurde zunächst über die aktuelle Arbeit im Kreistag berichtet, denn Transparenz an der Basis ist den beiden Kreisrätinnen Andrea Schulz und Amelie Pfeiffer sehr wichtig. Daneben wurde über die geplanten Projekte für das neue Jahr und die bisher verlaufenen Treffen beraten. Das erste Treffen im neuen Jahr ist für den Monat Januar geplant.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019