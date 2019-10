Gründung der Narrenring-Jugend „sehr erfreulich“

Höpfingen.Gut besucht war am Freitag die im Höpfinger Gemeindezentrum abgehaltene Herbstversammlung des Narrenrings Main-Neckar, die neben einer Rückschau auch allerhand Wissenswertes für die kommende Kampagne bot.

Präsident Stefan Schulz eröffnete den Abend, ehe Höpfingens Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, selbst engagierter Fastnachter, und Günter Schell als Vorsitzender der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ kurze Grußworte sprachen.

Ein ansprechender Kurzfilm von Wolfgang König offenbarte Seitenblicke ins „närrische Höpfi“.

Nach dem Totengedenken informierte Stefan Schulz ausführlich über die Aktivitäten des Präsidiums und der Narrenring-Jugend. „Auch über die Sommermonate wurde Einiges bewerkstelligt“, hielt er fest und erinnerte etwa an die in Buchen erfolgte Gründung der eigenen Narrenring-Jugend, die als „sehr erfreuliches Ereignis“ anzusehen sei.

Auf der anderen Seite kämpfen die Mitgliedsvereine des Neckar-Odenwald-Kreises mit scharfen Umzugsrichtlinien: „Wenn das Begleitpersonal die Anzahl der Teilnehmer oder Zuschauer übertrifft, ist das grenzwertig“, mahnte Schulz und verwies gleichsam auf „hervorragend organisierte Umzüge.“

Umzugsrichtlinien Thema

Was die Unfälle und Verletzungen, meist von den Begleitpersonen, betreffe, avisierte er einen Gesprächstermin beim Landratsamt und leitete über zur „Nachlese“ über die Klausurtagung, die etwa Verbesserungspotenzial im Bereich der nicht fortlaufend aktualisierten Homepage offenbarte.

„Wir geloben Besserung, würden uns aber über Mithilfe freuen“, betonte der Präsident und erklärte, dass das Präsidium durchweg rein ehrenamtlich tätig sei. Man könne nicht rund um die Uhr für den Narrenring da sein.

Kurz beleuchtete er die Bundespräsidialtagung des Bunds Deutscher Karneval in Cottbus und das GEMA-Vertragswesen sowie die empfehlenswerten Angebote der in Kitzingen ansässigen deutschen Fastnachtsakademie. Heike Seufert erläuterte für den Tanzausschuss die neue Tanzturnierordnung und freute sich über den gut angenommenen Trainerinnen-Stammtisch, der regelmäßig stattfinden soll.

Informationen über die Finanzsituation erteilte Schatzmeister Erwin Nentwich.

Pressereferent Peter Weinlein ließ wissen, dass sich der Redaktionsausschuss der Verbandzeitschrift „Marotte“ zehnmal getroffen habe. „Es war heuer durch nur wenige Artikel extrem schwierig, die Zeitung überhaupt herausgeben zu können“, monierte Weinlein und ermutigte die Fastnachter dazu, so zeitnah wie möglich Meldungen und Fotoreportagen einzureichen. Im Ganzen jedoch könne man durchaus zufrieden sein, was sich gleichsam im Dank an das umtriebige Redaktionsteam äußerte.

Auf das Wirken der im Juni gegründeten Narrenring-Jugend ging Jugendwart Thomas Schmelcher näher ein, um sich direkt an die Vereine aus Bayern sowie Tauber- und Jagsttal zu wenden: „Aktive Jugendliche aus diesen Bereichen wären äußerst wünschenswert“, erklärte er.

Weiterhin seien Kultur und Brauchtum auch im fastnachtlichen Bereich unabhängig von Herkunft, Nationalität, Hautfarbe und Konfession der Aktiven. Passend zum Thema wandte sich schließlich Hans-Detlef Ott mit einem informativen Vortrag zum Jugendschutz an die Fastnachter.

Als Vorsitzender des Ehrenrats berief sich Gerhard Raab (Hettingen) danach auf die korrekte regionale Bezeichnung der närrischen Zeit: „Bei uns spricht man nicht von Karneval oder Fasching, sondern von der Fastnacht“, gab er zu bedenken und bezog seine Wortmeldung auch auf die mitunter fälschlich formulierten Meldungen und Werbungen regionaler Vereine.

Kurz stellten sich noch neugewählte Präsidenten und Vorstandsmitglieder anwesender Fastnachtsgesellschaften vor, ehe sich Präsident Stefan Schulz für das rege Erscheinen und die Gastfreundschaft der „Höpfemer Schnapsbrenner“ bedankte. ad

