Großes Lob der Schwarz-Gelben

„Der Platz war sehr gut, es gab keine Verletzten – und wir haben gewonnen!“: Nicht nur BVB-Trainer Lucien Favre war zufrieden mit dem Testspiel beim FC Schweinberg, am Ende waren alle glücklich.

Schweinberg. Mit einem breiten Grinsen setzte sich Schweinbergs Trainer Kim Schöne auf seinen Stuhl und blickte in die Runde. So eine Pressekonferenz war auch für ihn etwas ganz Neues. „Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen: Sie hat sich wacker geschlagen. Wir sind alle sehr zufrieden“, sagte er im Sportheim im Anschluss an das „Jahrhundertspiel“ des FCS gegen den großen BVB am Freitagabend. Im Vorfeld hatte er noch gemeint, dass eine Niederlage unter 0:20 schon ein Erfolg wäre. „Umso glücklicher sind wir mit dem Ergebnis“, so der Trainer des Kreisligisten.

„5000 Zuschauer in einem Dorf mit 700 Einwohnern – das ist fantastisch“, meinte Dortmunds Trainer Lucien Favre. Der Schweizer hatte sich zuvor ins Goldene Buch eingetragen. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bedankte sich für die „tolle Organisation. Ihr wart ein toller Gastgeber, wir waren sehr gerne hier“, betonte er. Die Schweinberger Spieler, Fans, Verantwortlichen und Helfer feierten noch lange den gelungenen Fußballabend, während der BVB die Heimreise antrat. ms

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019