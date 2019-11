Große Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt

Hardheim.Manche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch die Unterbringung von Asylsuchenden in zwei ausgezäunten Gebäuden der Carl-Schurz-Kaserne, die von September 2015 bis August 2016 als BEA (Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge) fungierte: Fast drei Jahrzehnte zuvor trafen an jenem Ort am 1. Dezember 1989 und damit rund drei Wochen nach dem Mauerfall die ersten 111 Übersiedler aus der DDR ein. Fast 30 Jahre später trafen sich die Fränkischen Nachrichten mit den damaligen Hauptaktiven zur Rückblende.

Keine Vorlaufzeit

„Das alles geschah nahezu ohne Vorlaufzeit“, erinnert sich Stabsfeldwebel a. D. Thomas Difloé, der von Beginn an mit der Betreuung der Übersiedler beauftragt war. „Zwar zeichnete sich der Ernst der Lage ab, so dass die Bundeswehr vorab freie Kapazitäten gemeldet hatte, aber bei uns waren letztlich nur die Betten bezogen“, blickt er zurück. Von der Landeserstaufnahmestelle im nordhessischen Gießen wurden die Übersiedler – 111 Personen, darunter 26 Kinder – in Busse ziviler Transportfirmen verfrachtet und den Übersiedlerlagern zugeteilt.

„Das Gepäck allerdings verblieb noch in Gießen. Bei uns kamen die Leute ohne jegliche Reiseutensilien und somit ohne Wechselwäsche an“, bemerkt der heute 64-Jährige im FN-Gespräch. Man musste jedoch konsequent nach vorn blicken: Nachdem die Anzahl der Personen ermittelt worden war, nahm man die Stubeneinteilung vor. Hier war zu berücksichtigen, dass keine Einzelpersonen in geräumige Mannschaftsunterkünften und keine Großfamilie in nur 16 Quadratmeter großen Unteroffiziersstuben untergebracht wurden.

Vermeintliches Ehepaar

Und es kam zu einem lustigen Verwechslungsspiel: „Aus Versehen wurden zwei wildfremde Personen gleichen Nachnamens für ein Ehepaar gehalten und in eine Unteroffizierstube zugeteilt, ehe die Frau nach dem Wochenende um ein anderes Zimmer bat. Ich habe noch gefragt, ob die Dame Probleme mit ihrem Mann hätte, ehe sie angab, dass es sich nicht um ihren Mann handele“, schildert er lachend.

Während sich der Alltag einspielte, sei das Waschen ein Problem gewesen: Zunächst stand keine Waschmaschine zur Verfügung. Dieses Problem wurde gelöst, indem der Hauptfeldwebel telefonisch mit dem Leiter der Abteilung Verwaltung der 12. Panzerdivision aus Veitshöchheim Verbindung aufnahm und dieser noch während des Gesprächs 4000 D-Mark zum Erwerb dieser dringend benötigten Geräte zusagte. Gekauft wurden Waschmaschinen und Trockner, Bügeleisen und Bügelbretter. Saubere Kleidung und Körperpflege zahlten sich freilich aus. „Bereits in der Folgewoche hatten die Ersten einen festen Arbeitsvertrag“, erinnert sich der pensionierte Soldat.

Schulweg abgefahren

Gleichsam setzte die Schulpflicht für die Kinder ein. Nachdem das Alter und der bisherige Werdegang der Kinder ermittelt worden waren, erfolgte die Einteilung in Klassen des Walter-Hohmann-Schulzentrums, dessen damaliger Grund- und Hauptschulrektor Siegfried Heilmann eine „äußerst angenehme Art der Organisation und Zusammenarbeit“ ermöglichte. Am ersten Schultag in Hardheim wurden die Mädchen und Jungen mit dem KOM (Kraftomnibus) der Bundeswehr zur Schule gefahren. „Ziel und Zweck dessen bestand neben der Erklärung gängiger Fußwege darin, den mitfahrenden Eltern auch die örtlichen Einrichtungen wie Krankenhaus, Postamt oder Ähnliches zu zeigen“, berichtet Difloé.

Leider habe es „auch negative Reaktionen“ gegeben, doch habe man sich nicht entmutigen lassen. Zumal wie rund 30 Jahre später bei den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten eine große Welle der Hilfsbereitschaft einsetzte. „Bereits am Abend der Ankunft, an dem der Gesangverein ‚Liederkranz’ sein 130-jähriges Bestehen mit einem Festakt in der Erftalhalle feierte, unterrichtete der damalige Kommandeur Oberstleutnant Wolfgang Hoffmann die Hardheimer über den Sachstand und startete einen Spendenaufruf, dem die Eröffnung eines Spendenkontos folgte“, so Difloé. Noch in der Carl-Schurz-Kaserne wurde im Dezember 1989 der „Verein zur Unterstützung von DDR-Übersiedlern im Standort Hardheim“ gegründet, dessen Vermögen nach der Auflösung beiden Kirchengemeinden zugeleitet wurde.

Ganze Kofferräume geleert

Die Spendenbereitschaft der Hardheimer beschreibt er als „absolut sensationell“: Vom Kinderwagen über Kleidungsstücke bis hin zu Waren des täglichen Bedarfs wurde seitens Privatleuten und Einzelhandel alles Denkbare gespendet – so seien ganze Kofferräume vorgefahrener Autos geleert worden. Auch die Übersiedlerfrauen blieben nicht untätig und richteten eine Kleiderkammer ein, deren Angebot nach Größe und Jahreszeit sortiert wurde. In Erinnerung blieb ihm auch die Nikolausfeier im U-Raum (Unterrichtsraum). Auch diese Veranstaltung wurde in erster Linie durch Spenden der Hardheimer ermöglicht.

Aber es blieb nicht bei den 111 Übersiedlern: Ab dem 8. Dezember 1989 wurden weitere 48 „Neubürger“ bis zum 24. April 1990 im Gerätedepot auf dem Wurmberg untergebracht, das damals von Oberstleutnant Fritz-Peter Schwarz geleitet wurde. Bemerkenswert war insbesondere die Unterstützung des DRK-Ortsvereins Hardheim, der sich nicht nur über den Küchendienst im Depot stark eingebracht hatte. „Die Mitarbeiter des Depots standen den Neubürgern sehr aufgeschlossen gegenüber und haben spontan mit einer Spendenaktion Spielgeräte finanziert, aus denen ein Kleinspielplatz für die zahlreichen Kinder errichtet wurde“, erinnert sich Schwarz und merkt an, „dass die Übersiedler sich wohlfühlten und der Großteil sehr dankbar gewesen ist“. Auch eine Weihnachtsfeier mit Bescherung wurde ausgerichtet.

Das alles erforderte selbstverständlich viel Engagement, Zeit und Geduld. Difloé, der sein Amt am 21. Dezember 1989 an Hauptfeldwebel Thomas Reiter übergab, erinnert sich etwa an „ein gehöriges Pensum an Arbeit, das mehr als einen Acht-Stunden-Tag umfasste und ohne die zahlreichen Helfer nicht zu tragen gewesen wäre“. Auf den Dank für seine Tätigkeit ist er heute noch stolz: Neben einem Bestpreis der 12. Panzerdivision erhielten er und seine Frau im Juni 1990 die Einladung zum Bundeskanzlerfest im Bonner Palais Schaumburg. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019