Grammer-Mitarbeiter sollen freiwillig gehen

Der weltweit tätige Automobilzulieferer Grammer will bis Mitte 2021 an seinen 13 deutschen Standorten rund 300 Stellen abbauen. Davon werden auch Mitarbeiter in Hardheim betroffen sein.

Hardheim. Möglichst sozialverträglich umgesetzt werden soll an den deutschen Grammer-Standorten bis Mitte 2021 der Abbau von rund 300 Stellen. Einer davon befindet sich in Hardheim.

Den in der

...