Gottesdienste und Andachten im Advent

Hardheim.Rund um den 1. Advent ist in der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen einiges geboten: Am Samstag um 18 Uhr findet die erste der beliebten Adventsandachten im Kerzenschein statt. In diesem Jahr stehen die Andachten, die auch an den folgenden Samstagen im Advent stattfinden, unter dem Motto: „Mit Ochs, Esel und Co. durch die Adventszeit“. Im Anschluss laden Glühwein und Punsch zum Verweilen im Gemeindehaus ein. Am Sonntag sind Jung und Alt um 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche willkommen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist zudem die letzte Gelegenheit zur Stimmabgabe für die Kirchengemeinderatswahl (bis 15 Uhr). Darüber hinaus weist Pfarrer Keller noch auf ein besonderes Highlight hin: „Wir sind in diesem Jahr erstmals mit einem großen Pfadfinderzelt auf dem Hardheimer Weihnachtsmarkt präsent. Hier informieren wir über den Alpha-Glaubenskurs, der Anfang 2020 angeboten wird. Samstag (15 und 17 Uhr) und Sonntag (14, 15 und 17 Uhr) laden wir zudem alle Kinder zu einem kleinen Kinderprogramm rund ums Lagerfeuer in die große Jurte ein.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019