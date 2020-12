„Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle“

Hardheim.Die für kommenden Montag, 21. Dezember, geplante Sitzung des Technischen Ausschusses sowie die Gemeinderatssitzung wurden zu Beginn dieser Woche aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Verbreitung des Corona-Virus abgesagt (die FN berichteten).

„Die Behandlung der ursprünglich festgelegten Tagesordnungspunkte soll im neuen Jahr nachgeholt werden. Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Gemeinde Hardheim will hiermit weitere, nicht zwingend erforderlich persönliche Kontakte vermeiden, um Mitarbeiter, Gemeinderäte sowie Bürger vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Weihnachtsfeiertage“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde, welche unsere Zeitung am Montagnachmittag erreicht hat.

Die Fränkischen Nachrichten haben bei Hauptamtsleiterin Mareike Brawek noch einmal nachgehakt:

Von wem stammte die Idee bzw. die Initiative zur Absage der Gemeinderatssitzung, und: Waren alle im Gremium vertretenen Fraktionen einverstanden?

Brawek: Die Absage der Sitzungen wurde nach Ankündigung des harten Lockdowns im Rahmen einer Beratung zwischen dem Bürgermeister und den Amtsleitern der Gemeindeverwaltung entschieden. Zuvor wurde die Notwendigkeit von Sitzungen als Präsenzveranstaltungen unmittelbar vor Weihnachten durch einzelne Gemeinderatsmitglieder angefragt.

Unterlag keiner der Tagesordnungspunkte irgendwelchen Fristen?

Brawek: Es wurde natürlich vorab geprüft, ob die Tagesordnungspunkte grundsätzlich verschiebbar sind und hierdurch keine Fristen oder Ähnliches versäumt werden. Dies ist nicht der Fall.

Wann wird die Behandlung der ursprünglich festgelegten Tagesordnungspunkte nachgeholt?

Brawek: Die ursprünglich festgelegten Tagesordnungspunkte sollen nach Möglichkeit in der nächsten Sitzung im Januar behandelt werden. Die pandemiebedingten Entwicklungen bleiben hierbei jedoch abzuwarten. Die Gesundheit aller an den Sitzungen beteiligten Personen steht für uns an erster Stelle. Unnötige Risiken sollen nicht eingegangen werden.

