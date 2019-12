Hardheim.„Ich freue mich auf Sie, so wie Sie sich auf mich freuen“: Sympathisch wie eh und je leitete Stefan Müller-Ruppert am Dienstag seine Weihnachtslesung im „Bahnhof 1910“ ein. Mitgebracht hatte er Geschichten, Gedichte und Anekdoten, mit denen er sich auf tiefgehende und bisweilen auch nachdenklich stimmende Weise auf Weihnachten und Weihnachtliches konzentrierte.

Nach kurzem Vorwort durch Bernadette Balles griff er zum Buch und animierte zu einer sehr persönlichen Frage: „Wirklich schon wieder ein Jahr“? Schließlich taue doch gedanklich der Vorjahresschnee gerade erst ab und tanze umeinander mit dem Sand, der noch von den Dünen des Sommerurlaubs in den Schuhen liege. Gekonnt hinterfragte Müller-Ruppert die Schnelllebigkeit der aktuellen Zeit und ermutigte seine zahlreichen Zuhörer dazu, sich selbst treu zu bleiben – zumal Jahresringe und Lachfalten stumme Zeugen der Lebenserfahrung seien.

Es folgten drei echte „Adventsklassiker“ von Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke, die sich als warmherzige Schilderungen über „Wunder, auf die man sich einlassen kann“ und die verblichene Herrlichkeit des Lebens, aber auch „weiße Nächte, in denen manches silbrig glänzt“ erwiesen.

Einen Volltreffer landete „der Müller-Ruppert“ mit den Zeilen Dr. Max Walters aus dem Buchener „Wartturm“ vom Dezember 1926: Mit dem originellen Schwank über das „Spiel vom Christkind im hinteren Odenwald“ führte er nicht nur teils vergessene Bräuche des Christkindbesuchs vor Augen, sondern zeichnete ein interessantes Bild von familiärer Wärme, gewisser Gemütlichkeit und einer aus heutiger Sicht vielleicht skurril wirkenden Volksfrömmigkeit.

Weiter ging es mit einem Hinweis auf die „Zielgerade des Jahres“, auf der manches Erlebte sicher auch dank gnadenreicher Weihnachtsstimmung in einem anderen Licht erscheint. „Frieda, die Letzte“ sei nämlich nicht die Erbtante oder Nachbarin, sondern frei nach James Krüss die letzte verbliebene Fliege, deren Summen im tiefsten Winter zur paradiesisch anmutenden Sommermelodie in der stillen Zeit werde.

Manchmal sei die „stille Zeit“ gar nicht so still. Zum Beispiel, wenn von Geschenken die Rede ist. Dabei ist ein teures Präsent keinesfalls maßgebend, wie Müller-Ruppert mit der gekonnten Rezitation des Schlager-Chansons „Vom Segler aus Papier“ nach Pe Werner bewies: Die idellen „Herzenswünsche“ sind ungleich bedeutsamer.

Nachdem Karl Heinrich Waggerls Erinnerungen an die „Flucht der weihnachtlichen Familie nach Ägypten“ das Zeug zum Begründer eines neuen Genres namens „Weihnachts-Schmunzelkrimi“ gehabt hätte, und dem Ausspruch „harte Schale, weicher Kern“ eine neue Bedeutung verlieh, wechselte er über in heimische Gefilde und klärte mit dem Beitrag der unvergessenen Walldürnerin Paula Walter die Frage, welche Not der Klapperstorch mit sich bringt: Mit viel Gefühl präsentierte er die Eindrücke eines siebenjährigen Mädchens vom Land, das sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Bruder und diesen auch bekommt. Dabei wechselten sich Humor und Tiefgang ab, was auch für die herzenswarme „Unterhaltung eines ungeborenen Zwillingspaars im Mutterleib“ galt: Hier wurde darüber sinniert, ob es denn ein Leben nach der Geburt oder zumindest ein Dasein ohne Nabelschnur gäbe und wenn ja, wie es aussähe.

Nach Norddeutschland entführte Müller-Ruppert die Freunde des gepflegten Wortwitzes und der hintersinnigen Momentaufnahmen mit Joachim Ringelnatz’ „Seemann Kuddeldaddeldu“: Dessen Erinnerungen an die Weihnacht auf hoher See perfektionierte er im erstklassigen friesischen Dialekt. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019