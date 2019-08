Gemeinsam zu „Dornröschen“

Hardheim.Einen uneingeschränkten Blick auf „Dornröschen“ in der Staatsoper Stuttgart, auf die Bühne gebracht von der Ballettkompagnie, kann die VHS-Außenstelle Hardheim am 31. Januar Plätze in der Preisgruppe III (90 Euro) und zum Preis von 57 Euro im Rahmen eines erweiterten Kartenkontingents anbieten. Anmeldungen bei gleichzeitiger Bezahlung des Eintrittspreises sind bis spätestens 31. August bei der VHS in Hardheim, Telefon 06283/8338, möglich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019