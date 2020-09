Gemeinderat Hardheim entschied: Weihnachtsmarkt fällt aus

Hardheim.„Der diesjährige Hardheimer Weihnachtsmarkt wird aufgrund der unsicheren Situation hinsichtlich der Verbreitung des Corona-Virus und der damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln leider ausfallen. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung am Montag getroffen.“ Das teilte Hauptamtsleiterin Mareike Brawek den Fränkischen Nachrichten am Dienstagnachmittag mit.

Weiter heißt es: „Die Entscheidung zur Absage fiel den Verantwortlichen sichtlich nicht leicht. Die schwierigen Rahmenbedingungen hätten jedoch eine Umsetzung nur unter hohem Arbeitsaufwand und hohen Kosten zugelassen. Da ein Weihnachtsmarkt von der Kommunikation und der Begegnung lebt, wäre trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko geblieben. Deshalb war nicht zuletzt die Sicherheit von allen Beteiligten ein Grund für die Absage, denn die Gesundheit aller geht grundsätzlich vor. Wir bedauern diese Absage sehr und hoffen auf eine Durchführung im nächsten Jahr.“ Bild: Gemeinde

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020