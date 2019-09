Gefragt ist vor allem soziale Kompetenz

Hardheim.Der Verein „Dienst am Nächsten“ in der Seelsorgeeinheit mit seinem Vorsitzenden Bernhard Berberich eröffnet neben seinen von verschiedenen Seiten bereits erbrachten sozialen Diensten immer wieder neue Initiativen im Bemühen um arme, alte und allein stehende Menschen in der Gemeinde.

Nun sieht man dort mit Unterstützung aus der Erzdiözese neben den bereits erbrachten verschiedenen Diensten mit der Türöffner -Initiative eine weitere Möglichkeit zu den vom Verein „Dienst am Nächsten“ als unerlässlich angesehenen Diensten. Dafür gesucht werden bereits ab dem Projektstart Frauen und Männer jeden Alters mit „sozialer Kompetenz“, die in dem Koordinierungskreis ehrenamtlich mitzuarbeiten bereit sind.

Der Start dazu soll am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim beim Verein Dienst am Nächsten bei einer Informationsveranstaltung „Türen öffnen gegen Einsamkeit – Neue Wege zum Miteinander“ erfolgen. Dabei geht es konkret um den Aufbau dieses ehrenamtlich arbeitenden Koordinierungskreises.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019