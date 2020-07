„Gefahr des Scheiterns gering“

Hardheim.Bürgermeister Volker Rohm hat bei der Gemeinderatssitzung am Montag in der Diskussion um den möglichen Wegfall des als „Schnitzweg“ bekannten Trampelpfads vor den möglichen Folgen gewarnt, zu denen es kommen könnte, wenn Familie B. ihr Wohnhaus nicht wie geplant am „Schnitzweg“ bauen kann.

Das Grundstück des derzeit von der Familie bewohnten Hauses in der Steingasse wird von der Schoofs Immobilien GmbH mit Sitz in Frankfurt benötigt, um einen neuen Lebensmittelmarkt zu errichten.

„Der Erwerb eines Privathauses ist davon abhängig, dass ein Tauschgeschäft stattfindet. Wenn das scheitert, können die Pläne der Sanierung des Erfaparks scheitern. Da wir jedoch alle Grundstücke gesichert haben, ist diese Gefahr nur gering“, so Schoofs-Pressesprecherin Nadine Müller auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. mem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020