Gedenkfeiern am Volkstrauertag

Hardheim.Anlässlich des Volkstrauertages finden in Hardheim und in den Ortsteilen Erfeld und Gerichtstetten am Sonntag, 17. November, Gedenkveranstaltungen statt:

Hardheim: Gedenkfeier an der Friedhofskapelle um 11.15 Uhr mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof. An der Gedenkfeier beteiligen sich der Gesangverein „Liederkranz“, die Musikschule Hardheim und die Verbundschule Hardheim. Die Gedenkrede wird von Major Carolin Bongartz gehalten. Die musikalische Umrahmung der Kranzniederlegung wird von der Musikkapelle Bretzingen übernommen.

Erfeld: Gottesdienst um 10.30 Uhr, anschließend Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal an der Kirche.

Gerichtstetten: Gedenkfeier um 10.30 Uhr mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal an der Kirche.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019