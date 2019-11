Für das Geleistete gab es viel Anerkennung

Hardheim.Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Hardheim wird sich trotz der durch Verzicht auf die regelmäßige Präsenz des Hausmeisters anfallenden organisatorischen Herausforderungen für Veranstalter zumindest darum bemühen, den beliebten Nachmittagskaffee zum Josefsmarkt 2020 mit hausgemachtem Kuchen anzubieten.

Dies wurde deutlich gemacht bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim unter der Leitung der Vorsitzenden Hildegund Berberich. Der über lange Jahre hinweg auch beim Wendelinusmarkt beliebte Kaffeenachmittag war im vergangenen Jahr erstmals den bestehenden Schwierigkeiten zum Opfer gefallen.

Das will man beim nächsten Josefsmarkt vermeiden, auch wenn man die für Veranstaltungen im Pfarrheim angekündigten Organisationshilfen immer noch vermisst.

Den bei Jahreshauptversammlungen üblichen Regularien zur Eröffnung ließ die die Vorsitzende nach dem Hinweis auf die Zusammensetzung des Vorstands seit der letzten Wahl ihren zusammenfassenden Bericht und Rückblick über die Arbeit der kfd folgen. In diese packte sie vor allem ihren Dank an die Mitglieder und die Mitarbeiterinnen. Zugleich kam sie auf die Herausforderungen zu sprechen, die durch das Fehlen von Hausmeister Josef Keller von ihrem Team zu bewältigen waren.

Bei ihrem pauschalen Überblick über die Arbeit des abgelaufenen Jahres zeigte sie sich zufrieden mit der Realisierung des Großteils der geplanten Vorhaben und dabei insbesondere der Sommerlesung und der Adventsbesinnung. Sie verwies auf die Beteiligung der kfd Hardheim an Veranstaltungen auf verschiedenster Ebene, wie an der regionalen Frauenwallfahrt in Walldürn und an Aktionen der kfd Deutschland zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Kirche, und hielt es für wichtig, deren Berufung ernst zu nehmen. Die für 2020 geplanten Vorhaben sprach Hildegund Berberich kurz an, ebenso in Anbetracht der 13 verstorbenen Mitglieder notwendige Werbung für die Frauengemeinschaft und die Nachfolge von Pfarrer Andreas Rapp als Präses.

Dieser verband mit seiner Anerkennung des Engagements und des Geleisteten der Frauengemeinschaft den Hinweis, dass sich in Sachen „Nachfolger“ noch keine Perspektiven eröffnet hätten.

Mit dem Totengedenken verband die Vorsitzende die namentliche Erwähnung der verstorbenen Mitglieder, deren ehrend gedacht wurde.

Annette Berberich als neue Protokollantin ließ die detaillierten Berichte zu den im abgelaufenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen wie Adventsbesinnung, Weltgebetstag der Frauen, Kaffeenachmittag beim Josefsmarkt, Friedensgebet, regionale Frauenwallfahrt, Ausflüge, Sommerlesung und ökumenisches Frauenfrühstück, zu den Bäderfahrten, den Treffen des Vorstandsteams und der Mitarbeiterinnen folgen.

Sie sprach die aus den Wahlen resultierenden Veränderungen im Vorstand an, ebenso wie die Beteiligung an Ereignissen auf Dekanatsebene. Sie vergaß auch nicht zu erwähnen, dass erstmals seit vielen Jahren die beliebte traditionelle Frauenfastnacht ausfallen musste, und auch für die nächste Zeit nicht angeboten werden kann.

Dem Kassenbericht von Gudrun Ost ließ Kassenprüferin Monika Bischof auch im Namen von Gabriele Berberich die Bestätigung und ein Lob für die einwandfreie Kassenführung folgen.

Auf Antrag von Hildegard Grimm-Gotthardt stimmte die Versammlung der Entlastung des Vorstands zu. Dann wurden Monika Bischof und Gabriele Berberich als Kassenprüferinnen bestätigt.

Steffi Bechtold verabschiedet

Auf den Wunsch von Steffi Bechtold hin verabschiedete die Vorsitzende diese mit Anerkennung für ihre 40-jährigen Mitgliedschaft aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen. Sie dankte ihr für ihr Engagement, beispielsweise im Besucherdienst, bei den Kaffeenachmittagen und beim Küchendienst an Fastnacht. Ilse Schäuble wird die Aufgaben von Steffi Bechtold übernehmen.

Beim Blick nach vorne und auf die Planungen für 2020 wurde betonte, dass die Mehrzahl der jährlichen Angebote beibehalten wird und die Vorhaben derzeit für den Jahresplan zusammengestellt werden.

Die Hardheimer Frauengemeinschaft wird die Ausrichtung des Tagesausflugs für die alte Seelsorgeeinheit übernehmen und in Zusammenarbeit mit der Kolpingfamilie eine Firmenbesichtigung anbieten. Die Fortführung der regelmäßigen und erfolgreichen Bäderfahrten unter Leitung von Rita Horn und Brigitte Schmid ist garantiert, eine stärkere Beteiligung der Hardheimer Frauen daran wurde als wünschenswert bezeichnet.

Von Hildegund Berberich wurde die bereits um 19 Uhr beginnende Adventsbesinnung am 5. Dezember angekündigt. Die erste Mitarbeiterinnenbesprechung des Jahres 2020 wurde für den 16. Januar terminiert.

