Fünf Vorstellungen geplant

Hardheim.Die Badische Landesbühne spielt in der neuen Spielzeit 2020/21 auch wieder in Hardheim. Hierfür wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, welches unter anderem beinhaltet, dass der Mindestabstand zwischen den Plätzen eingehalten werden muss. Zudem gibt bei den Aufführungen nun keine Pause mehr.

Freilichtaufführung im Juli

Die Theaterfreunde können in der Erftalhalle folgende Aufführungen erleben: Donnerstag, 5. November, „Ein Volksfeind“ von Hendrik Ibsen; Donnerstag, 17. Dezember, „Halbe Wahrheiten“ von Alan Ayckbourn mit todernsten Verrücktheiten; Donnerstag, 25. Februar 2021, „Professor Unrat“ von Heinrich Mann/ John von Düffel mit dem Professor auf Abwegen; Donnerstag, 22. April 2021, „Loving the Alien“ von Alexander Schilling auf den Spuren eines schillernden Sterns. Die Sommerkomödie „Krach in Chiozza“ von Carlo Goldoni findet am Donnerstag, 1. Juli 2021, als Freilichtaufführung auf dem Hardheimer Schlossplatz statt.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Erftalhalle, das Freilichtstück „Krach in Chiozza“ wird bei gutem Wetter um 20.30 Uhr auf dem Schlossplatz zu sehen sein.

Die „junge BLB“ wird mit „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ am 3. Dezember als Schulvorstellung aufwarten. Für „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ und „Mozarts Schwester“ werden Termine nach Vereinbarung angeboten, während das Stück „Rodrigo Raubein und Knzrps, sein Knappe“ am Montag, 17. Mai, um 10.45 Uhr, auch als Schulvorstellung vorgesehen ist.

Abonnements für die neue Spielzeit können wieder im Rathaus Hardheim bei Anette Mayerhöfer, Tel. 06283/5851, anette.mayerhoefer@hardheim.de, gebucht werden. Der übliche Kartenvorverkauf für die einzelnen Theatervorstellungen in der Erftalhalle und auf dem Schlossplatz wird weiterhin vom Fotostudio Xana, Bürgermeister-Henn-Straße 14, Telefon 06283/452, übernommen. Z

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020