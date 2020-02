Frühlingsgefühle im „Vogelnest“

Schweinberg.124 Programmpunkte, mehr als 15 000 Besucher, geradezu frühlingshaftes Wetter und beste Laune: Das waren die Eckpfeiler des Fastnachtszugs der FG „Lustige Vögel“ Schweinberg, der sich am Sonntag seinen stimmungsvollen Weg durch das närrische Vogelnest bahnte. Schon weit, bevor sich der Gaudiwurm um 14.11 Uhr in Bewegung setzte, hatte sich Schweinberg in ein Mekka des Frohsinns

...