Freundschaft über Jahrzehnte hinweg gewachsen

Hardheim.Groß war die Wiedersehensfreude beim Empfang der Gäste aus Müntschemier vor kurzem auf dem Schlossplatz. Nach sehr persönlichen Begrüßungsworten durch Robert Lutz, der dieses Treffen initiiert und auch heuer bestens organisiert hatte, war ein Empfang durch Bürgermeister Volker Rohm im Foyer des Rathauses angesagt. Mit großem Interesse nahmen die Schweizer Gäste die Informationen über die vielfältigen und aktuellen Veränderungen in der Gemeinde zur Kenntnis und waren beim Rundgang im Rathaus beeindruckt von den Räumen und deren geschichtlichem Hintergrund.

Betriebsbesichtigung

Nach einem Abend bei der Gastgeberfamilie war der nächste Tag zunächst einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Leiblein vorbehalten, wo Seniorchef Alex Leiblein sachkompetent und informativ über die Entwicklung der Firma von den Anfängen bis heute mit weltweiten Aufträgen informierte. Der Nachmittag wurde von den Gastgebern individuell gestaltet, bevor der gemütliche Hüttenabend in der Wolfsgrubenhütte mit Alphornklängen von Pfarrer Ueli Tobler und weiteren Beiträgen unter dem Motto „Tradition pflegen – Freundschaft vertiefen“ stand.

Mit Erstaunen wurde von den Schweizer Freunden der Beitrag von Fritz-Peter Schwarz über die Arbeit und Aktivitäten des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus aufgenommen, wobei die Gäste von den bislang hohen finanziellen Leistungen an das Krankenhaus zum Wohle der Patienten beeindruckt waren.

Nicht selbstverständlich

Die stetig gewachsene, tiefe Freundschaft über Jahrzehnte hinweg hob Robert Lutz in seiner tiefgründigen Ansprache hervor. Gerade in der heutigen Zeit sei es nicht selbstverständlich, über eine so lange Zeit Partnerschaft mit Freunden zu pflegen. Auch Bürgermeister Rohm brachte seine Freude als Gast dieses privaten Treffens mit den „altgedienten“ Gemeinderäten aus Müntschemier zum Ausdruck. Es zeige, wie über Grenzen hinweg Freundschaften jahrzehntelangen Bestand haben können. Höhepunkt des Abends war zweifellos der von Hans und Cornelia Laub organisierte Gaumengenuss in Form eines Buffets. Nach dem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Evangelischen Kirche – von Pfarrer Markus Keller, Diakon Franz Greulich und dem evangelischen Pfarrer Ueli Tobler aus der Schweiz anspruchsvoll gestaltet und bereichert mit dessen nachdenkenswerten Predigtworten – hieß es Abschied nehmen.

„Dort, wo Freunde sind, entsteht Heimat“: Mit diesem Gedanken blickten alle Teilnehmer dankbar auf das gelungene Freundschaftstreffen zurück. ad

