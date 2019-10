Freiwillig Blut gespendet

Hardheim.Dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes zur freiwilligen Blutspende am Montag in Hardheim folgten 257 Spendenwillige. Erneut war der große Saal der Erftalhalle mit den entsprechenden medizin-technischen Gerätschaften von den fleißigen DRK-Mitgliedern zum Blutspendelokal umgestaltet worden.

Von der Blutspendezentrale in Mannheim war ein Team von acht Schwestern und zwei Laboranten unter der Leitung von Schwester Marion Mohr-Willer (Höpfingen) angereist. Unterstützt wurde es von 30 Helfern des DRK-Ortsvereins Hardheim unter Leitung der Blutspendebeauftragten des Ortsvereins, Hannelore Gärtner.

Für die medizinische Untersuchung zeichneten Martina Scholz-Kahn (Walldürn), Geert Engelken (Heidelberg), Lilia Moor und Edgar Breunig (beide Heilbronn) verantwortlich. Erstmals war auch der neu zuständige Referent des DRK-Blutspendedienstes, Jörg Deuser (Oberkessach), in Hardheim zu Gast.

Den Imbiss im Restaurant „Erftalstube“ hatte erneut ein versiertes Team von Rotkreuz-Aktiven vorbereitet. In der abschließenden Besprechung dankten Schwester Mohr-Willer und Bereitschaftsleiterin Stolzenberger allen am Spendentermin Beteiligten und gaben Details bekannt: Von den 257 Spendenwilligen durften 17 aus unterschiedlichen medizinischen Gründen leider nicht spenden. So gingen 240 Blutkonserven (darunter auch die von 27 Erst-Spendern) auf den Weg in die Blutspendezentrale.

Besondere Dankesworte gingen an das Pächterehepaar Sabine und Sven Dräger sowie an die Gemeindeverwaltung für die Überlassung des Räumlichkeiten der Erftalhalle. hs

