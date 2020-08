Freiräume für die Seele einräumen

Hardheim.Eine im wahrsten Sinne des Wortes „sonnige“ Auszeit vom selbst in Urlaubszeiten nicht immer einfachen Alltag gewährte am Sonntagabend der von Eva Bachmann und Larissa Rohm konzipierte Open-Air-Gottesdienst, zu dem die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland in den Alpengarten eingeladen hatte.

Stimmungsvoller Auftakt

Nachdem die zahlreichen Besucher unter Beachtung derzeit zu befolgender Regeln Platz genommen hatten, wurden sie durch die vom Publikumsinteresse „regelrecht überwältigte“ Gemeindereferentin Uschi Butterweck begrüßt. Mit dem Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ fand der stimmungsvolle Gottesdienst seinen Beginn, ehe sich Uschi Butterweck und Larissa Rohm dem Symbol der Feier widmeten. Die Sonnenblume stehe für Fröhlichkeit, Lebensfreude, Herzenswärme und eine gewisse Leichtigkeit des Seins, könne aber auch als Sinnbild für laue Sommerabende definiert werden. „So wie sich die Sonnenfarbe Gelb dem Schönen zuwendet, sollten auch die Menschen mit positivem Gedanken an erfreuliche Dinge Gott die Hand reichen“, erklärte Butterweck. Sie ließ wissen, dass die Sonnenblume gleichermaßen eine große Gemeinschaft stilisiere.

„Gottes Kunstwerke“

„Sehen wir genauer hin, gleicht keine Blume der Anderen“, hob sie hervor und bezeichnete die Menschheit als Gruppe von Individuen. Ihnen sei lediglich gemein, dass sie in die gleiche Richtung sehen und so fest mit Gott verbunden seien wie die Sonnenblume mit dem Erdreich verwurzelt sei. „Wir sind Gottes Kunstwerke, die genauso nach Wärme und Sonnenlicht suchen wie die Sonnenblume es tut“, betonte sie und ermutigte die Besucher des etwas anderen Gottesdienstes dazu, gelegentlich der Seele diesen Freiraum zur Suche nach Licht, Wärme und Hoffnung einzuräumen. Dabei könne man ruhig auch einem lieben Menschen mit Blumen eine Freude bereiten – sie sagen mehr als tausend Worte und drücken Gefühle aus, wo die Worte fehlen oder weniger einfach mehr ist.

Am Ende jener musikalisch auf ansprechende Weise umrahmten „Auszeit“ und nach dem gemeinsamen Vaterunser nutzte Uschi Butterweck die Gelegenheit, allen Beteiligten sowie den beiden Impulsgeberinnen herzlich zu danken. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020