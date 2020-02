Fördermittel werden beantragt

Hardheim.Die Feuerwehrführung war Anfang des Monats zum Gesprächstermin im Rathaus. Thema war die Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung.

Darin wird neben der Errichtung eines neuen Gerätehauses für die Abteilung Hardheim die sukzessive Erneuerung des Fuhrparks gefordert beziehungsweise in einer Sollkonzeption berücksichtigt.

Dabei wurde die Beschaffung eines Hilfeleitungslöschgruppenfahrzeugs (kurz: HLF 20) für die Abteilungswehr Hardheim zunächst für 2019 vorgesehen.

Nach Beschlussfassung über die Bedarfsplanung im Jahr 2016 wurden zunächst die vordringlichen Maßnahmen wie die Neubeschaffung von Einsatzjacken vorgenommen. Insofern hat sich das Maßnahmenprogramm die Fahrzeugbeschaffung betreffend um ein Jahr hinausgezögert.

Die Feuerwehrführung hat nun vorgeschlagen, die Zuwendung für ein HLF 20 im laufenden Förderjahr zu beantragen. Die Gemeinderäte folgten bei ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend diesem Vorschlag geschlossen, nachdem Bernd Schretzmann die aktuelle Kostenschätzung vorgestellt hatte. Laut Angaben des Rechnungsamtsleiters werden rund 530 000 Euro für Fahrgestell, technische Ausrüstung und Beladung zu Buche schlagen. Abzüglich aller möglichen Förderungen (zum Beispiel Kreiszuwendung: 27 600 Euro, Ausgleichstock, Beantragung in 2021/22: 164 000 Euro) würden 246 400 Euro als Eigenanteil der Gemeinde verbleiben. Die Finanzierung ist laut Schretzmann noch in die Finanzplanung der Jahre 2022/23 einzuarbeiten. Abschließend erklärte der Rechnungsamtsleiter, dass das Fahrzeug das TLF 16 (Tanklöschfahrzeug Baujahr 1984) bis zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000 ST) ersetzen könne, da eine entsprechende Wassermenge mitgeführt werden könne. mem

