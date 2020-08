Fest unter freiem Himmel

Schweinberg.Unter dem Kommunionthema „Von Himmel und Erde genährt“ feierten am vergangenen Sonntag die ersten Kinder aus der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion unter freiem Himmel auf dem Gelände der Burg in Schweinberg.

Der Gottesdienst war schon für April von den Katechtinnen und der Gemeindereferentin Claudia Beger vorbereitet worden. Wegen des Lockdowns konnten die Kinder ihr Fest dann nicht feiern, durften aber am Tag ihres eigentlichen Festtermins gemeinsam mit ihren Eltern in der Kirche vorbeischauen, wo eine Botschaft und ein kleines Brot mit Kreuzsymbol für jedes Kind einzeln verpackt auf Abholung wartete.

Hygienekonzept notwendig

Nun war es möglich, die Planung des Festtages in Angriff zu nehmen. Hygienekonzept, Aufklärung der Familien bezüglich der Vorschriften zum Infektionsschutz, Zuordnung der Bänke nach Familien, all diese Aufgaben wurden frühzeitig erfüllt.

Eine letzte große Herausforderung stellte die angekündigte große Hitze dar. Schirme und Pavillons wurden am Samstag organisiert, so dass die Gemeinde den Gottesdienst an der Burg und dennoch im Schatten mitfeierten.

Pfarrer Dieter Heck aus Mannheim, der in der Phase der Sommerferien in der Seelsorgeeinheit aushilft, verstand es hervorragend, die Kinder anzusprechen und aktiv in die Feier der Liturgie einzubinden. Alle waren sich einig, mit Kreativität gelingt es, auch unter Einhaltung der Auflagen zur Sicherheit, aktiv mitgestaltete und familiengerechte Gottesdienste zu feiern.

Musikalische Gestaltung

Christiane, Manfred und Gregor Weihbrecht trugen ihren Teil zur Feierlichkeit des Gottesdienstes durch die musikalische Gestaltung bei. Das Singen kurzer Liedrufe und Textpassagen band auch die Festgemeinde in die aktive Teilnahme mit ein.

