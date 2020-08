Ferienprogramm beginnt

Hardheim.Bereits an diesem Montag beginnt das in Hardheim angekündigte Ferienprogramm. Dazu gehört insbesondere das mit Interesse aufgenommene Angebot „Football- Freestyle-Workshop“ mit dem deutschen Vizemeister Chris Bröker auf dem Freizeit- und Ferienhof Odenwald in Dornberg. Von 14 bis 17 Uhr werden die jungen Teilnehmer unter der Anleitung des Kursleiters ihre Freude haben und mancherlei Fertigkeiten erlernen können.

Am Dienstag, 4. August, steht das Fahrrad-Geschicklichkeitsfahren beim Sportplatz an der Querspange ab 13.30 Uhr mit Manfred Böhrer an. Am Freitag findet ein Fußballtrainingsnachmittag (ab 14 Uhr) in Schweinberg statt. In der Erftalhalle in Hardheim steht ab 14.30 Uhr ein „Mädelstreff“ mit Katharina Hack unter dem Motto „Kreativ mit Papier“. Außerdem läuft ab diesem Montag das KJG-Kinderferienprogramm. Und interessierte Kinder können sich in der Apotheke ein Bastelpaket für das Angebot „Verwandelt unser Schaufenster in ein buntes Blütenmeer“ abholen. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020