Feinsinniges Konzertkabarett

Hardheim/Buchen.Begeisternd für vhs-Besucher aus Hardheim und Umgebung war in der Kelterhalle des Bürgerspitals in Würzburg das geistreiche Konzertkabarett „Lust“ mit dem Mainzer Lars Reichow. Dieser ließ die Besucher erleben, dass Kabarett in seiner Motivation gesellschaftskritisch, komisch-unterhaltend und dabei vor allem künstlerisch-ästhetisch ein Genuss für die Besucher sein kann. Scharfzüngig und

...