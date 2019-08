Fechtclub „Talentstützpunkt“

Hardheim/Höpfingen.Dem Fechtclub Hardheim-Höpfingen wurde der Titel Talentstützpunkt der IG Fechten Baden Württemberg 2018/2020 im Degen verliehen. Die Übergabe erfolgte durch Landestrainer Joachim Braun (Mitte) an den Neuen Vorstand des Fechtclub Hatdheim-Höpfingen Kilian Stadter (rechts) und Vereinstrainer Hubert Heinrichs (inks). Die Auszeichnung spiegelt die jahrelange erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Fechtclubs wider. Die durch zahlreiche regionale,nationale und internationale Erfolge bei Fechtturnieren untermauert wurden in der-25 jähriger Vereinsgeschichte. Es gibt die Möglichkeit für die jungen Athleten, bis zu vier mal in der Woche zu trainieren. Fechtinteressierte und Unterstützer können sich unter Telefon 015146412098 informieren. Bild: Fechtclub Hardheim-Höpfingen

