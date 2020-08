Farbenfrohe Freundschaftsbänder gewebt

Hardheim.Farbenfrohe Freundschaftsbänder stellten am Dienstag die acht Teilnehmer des Angebots her, mit dem sich der Museumsverein Erfatal am Hardheimer Ferienprogramm beteiligte.

Im Museum selbst erklärte Vereinsvorsitzende Ortrud Biller, die gemeinsam mit Jutta Biller und Irmela Günther durch das Programm führte, den Kindern die Weberei und die Bedeutung des Werkstoffs Wolle, ehe sich die Teilnehmer ans Werk machten. Die auf Abstand sitzenden Kinder suchten sich dabei die Farben ihrer Bänder selbst aus. Die Wolle wurde, wie Biller erfreut erklärte, dankenswerter Weise gespendet. Selbstverständlich durften die Freundschaftsbänder als Andenken an einen lebhaften und nicht alltäglichen Vormittag mit nach Hause genommen werden. Bild: Adrian Brosch

