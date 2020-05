Familienbildung zieht um

Hardheim.Optimal wird derzeit die kursfreie Zeit beim DRK Kreisverband Buchen zur Renovierung neuer Räumlichkeiten genutzt. Die DRK Familienbildung in Hardheim zieht um. Damit erfüllt sich ein langgehegter Wunsch aller Beteiligten nach einem größeren Raum, was lange Zeit für Kopfzerbrechen sorgte.

Mit wohlwollender Unterstützung des Hardheimer Gemeinderates können bald neue Räumlichkeiten im alten Marstallgebäude in Hardheim bezogen werden. Eine zentrale Lage und die Parkmöglichkeiten direkt am Schlossplatz bieten die besten Voraussetzungen.

Die notwendigen Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange. So verlegt die ortsansässige Firma Beuchert derzeit einen neuen Boden, Mitarbeiter des Bauhofs engagieren sich eifrig und eigene Helfer des DRK werden in den nächsten Wochen die Streicharbeiten übernehmen.

Bald werden sich die Räumlichkeiten in eine Eltern-Kind gerechte Wohlfühloase verwandeln und mit Leben gefüllt sein. Dafür sorgen unter anderem auch die zwei „ElBa“ Kursleiter Heike Janson und Katja Brand. Mit dem Umzug soll eine Bühne geschaffen werden für die vielen Angebote in der DRK Familienbildung. Schwerpunkt bildet hier das „ElBA“ Kursangebot. Das Eltern-Baby Programm möchte die Eltern darin unterstützen, die kindliche Entwicklung spielerisch zu fördern.

In einer geschützten Atmosphäre finden kleine Gruppen von Eltern mit ihren Babys Raum und Zeit zum Austausch, intensive Gemeinsamkeit mit ihrem Kind, Entspannung, Spiele für alle Sinne, und Unterstützung für die neue Lebenssituation in der Familie und im Alltag.

Weitere Angebote in der Familienbildung sind Kurse für SpieKo (Spiel und Kontaktgruppen für Ein- bis Dreijährige), Yoga für Kinder, Drums Alive Kids oder Auszeit für Mütter. Auch ganz neue und frische Ideen werden gerne aufgegriffen, um ein möglichst großes Spektrum für junge Familien in Hardheim anzubieten. Die zuständige Kursverantwortliche des DRK Kreisverbandes, Ingeborg Wiessner (Telefon 06281/522218) ist offen für Neues.

